Rafael Guillén (Granada, 1933) suele mover ligeramente una mano al recitar sus poemas. Se trata de un gesto que podría pasar desapercibido sino fuera porque refleja perfectamente su condición de poeta musical. Precisamente, la Orquesta Ciudad de Granada estrenará este viernes sus Cinco canciones granadinas, una adaptación de estos poemas para orquesta y tenor a cargo del compositor catalán Xavier Pagès-Corella. Su hija Marina envía las respuestas a las preguntas que Granada Hoy le ha hecho, que el propio escritor le ha dictado por teléfono.

-¿Qué le parece que la orquesta de la ciudad le vaya a dedicar un recital?

-Creo que ahora es necesario, como nunca en nuestra historia, que la música y la poesía, así como cualquier otra manifestación artística, alcancen el mayor grado de difusión. Me alegra colaborar en ello, pues el ámbito cultural, y muy en particular la música, está sufriendo como pocos sectores el golpe de la pandemia. Por otra parte, me alegra mucho que sea la OCG quien estrene esta pieza, escrita especialmente para ella por Xavier Pagès-Corella.

-¿Se siente un poeta musical, o un poeta influido por el ritmo de la música?

-Todo poema que prescinda de la rima ha de conservar la musicalidad que le da la medida y el ritmo. Yo así lo he procurado siempre; me refiero al verso, ya que también existe la poesía en prosa.

-Ya habían adaptado algunos de sus poemas del Cancionero-guía para andar por el aire de Granada al cante jondo en el disco Concierto flamenco para poemas de Rafael Guillén y a la musica clásica hace décadas. ¿Se lo imaginaba en boca de un tenor y una orquesta?

-En un libro como el Cancionero-guía hay una parte compuesta por estrofas breves que se prestan a ser dichas por medio del cante jondo, y de hecho han sido cantadas por artistas flamencos en ese y otros discos; pero contiene otra parte que aborda temas granadinos en general, y es a algunos de estos poemas a los que les ha puesto música Xavier Pagès. Por supuesto que no pretendo que el tenor y la orquesta se arranquen por bulerías.

-¿Qué recuerda de la Granada en la que compuso esos poemas? ¿Cómo la ve ahora?

-Añoro aquella Granada, porque, aunque era la de la posguerra, también era la Granada de mi juventud, por lo que me es imposible compararla con la de ahora.

-¿Irá usted a ver el espectáculo al auditorio Manuel de Falla?

-El no residir ahora en Granada, así como la edad y las circunstancias me impiden, como desearía, asistir a este estreno. Por fortuna, el concierto va a ser grabado por Radio Nacional, lo que me va a permitir, a mí a muchas más personas, poder escucharlo.

-¿Cómo ha pasado estos meses de pandemia? ¿Ha escrito nuevos versos, sigue sintiendo esa chispa al juntar letras y crear nuevos poemas?

-Esta época está trayendo incertidumbres a quienes, como yo, creíamos entrar en una fase de la vida más apacible. Algunos poemas he escrito en pleno confinamiento, y creo que nunca dejaré de escribir. Esto no quiere decir que vaya a publicar, pues dejaré a otros que decidan si con los años mantengo la altura en la expresión y en la intensidad.