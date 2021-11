Los amigos de Rafael Juárez retratan al autor en ‘Espejo de perdidas lejanías’

Cuando la información de la muerte de Rafael Juárez llegó a las redacciones de los medios de comunicación supuso una conmoción no por lo inesperado de la noticia sino por el cariño y admiración que despertó el poeta y ex director de la Fundación Francisco Ayala entre los que tuvieron la suerte de tratar con él. Aquel día 20 de septiembre de 2019 se sucedieron las muestras de afecto en el mundo cultural de las diversas ciudades que recorrió en sus 63 años de vida: su Estepa natal, la Granada adoptiva y el Madrid en el que se despidió de sus numerosos amigos.

Quizás por los acontecimientos mundiales atravesados en este periodo, quizá por su modo de ser discreto y su carácter sencillo, no ha recibido hasta la fecha el merecido homenaje de esa ciudad en la que se licenció en Filología Hispánica. La misma en la que se convirtió en un referente al frente de la Librería Al-Ándalus antes de trabajar como editor en el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Granada y en la que luego fue director de la Fundación Ayala. Su viuda, la escritora Pilar Mañas, se muestra dolida por la falta de una placa con su nombre en el Paseo de la Fuente del Avellano, un camino marcado por los hitos de tantos poetas granadinos que inspiraron su obra y a la inversa.

Muchos de ellos han querido plasmar ahora su admiración y amistad en un libro, una iniciativa de Francisco Acuyo a través de la editorial Entorno Gráfico. El resultado es un volumen que lleva por título Espejo de perdidas lejanías, que se presentará mañana en Condes de Gabia.

“Desde Entorno Gráfico hemos tratado de hacerle un homenaje, por eso están reunidos no todos los amigos –porque son muchos– pero sí aquellos con los que había tenido una relación más estrecha”, explica Acuyo sobre este volumen.

El libro, el número 2 de la colección Fidelis Memoriae creada para homenajear de forma póstuma a diversos poetas vinculados de alguna u otra manera con la editorial, recoge textos en verso y en prosa de amigos que son poetas, profesores de universidad o escritores.

El resultado es una mirada caleidoscópica del autor sevillano al que aportan recuerdos sobre su vida y lecturas de su obra catorce autores: Amelina Correa, Ángeles Mora, Antonio Chicharro, Bonifacio Valdivia, José Carlos Rosales, Enrique Nogueras José Gutiérrez, José Pallares Moreno, Juan Mata y Andrea Villarubia, Marga Blanco, Pablo Valdivia, Wenceslao Lozano o el propio Francisco Acuyo.

“El libro es una especie de reportaje o documental lírico en el que cada uno trae a tiempo presente la imagen de Rafael Juárez”, comenta uno de esos autores, José Carlos Rosales, para el que ha resultado una sorpresa descubrir tantas cosas de un amigo del que habla aún en presente. “Yo -que conozco a Rafa desde hace más de 45 o 50 años- he leído cosas, perfiles y anécdotas que desconocía”.

El poeta granadino señala la importancia de un homenaje en forma de libro “que refleja bastante bien su grandeza poética y humana y deja constancia de lo que se ha perdido”. “En ese coro de amigos, cada uno pone el acento en una virtud, una cualidad o una manera de ser”, comenta Rosales de un amigo con el que ha compartido, como con otros autores, “consejos desinteresados y sabios de una enorme valía y en beneficio de la persona que los recibe”. “Me ha sorprendido el texto de Pablo Valdivia porque él lo cuenta muy bien. Como me ha sorprendido el texto de José Pallarés sobre el último viaje para ver a Rafa a Madrid unos días antes de que muriera. Ese viaje lo hicimos juntos, yo lo viví con él, pero él lo cuenta de tal manera que me muestra cosas que no había visto”.

Otro de los autores, Enrique Nogueras, que junto a Rosales presentará mañana el libro-homenaje, resumen la obra colectiva “un pequeños libro de amigos muy bonito lleno de afecto y admiración por su obra”.

Junto a Espejo de perdidas lejanías también se presentará el número 12 de los pliegos de La ciudad ilustrada, otra colección de textos, en esta ocasión del propio Rafa Juárez que incluye algún inédito y en cuya selección Francisco Acuyo ha contado con la ayuda de Antonio Carvajal o Wenceslao Lozano.