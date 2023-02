Rakky Ripper se queda a las puertas de la final del Benidorm Fest tras darle voz al hyperpop

Era complicado, y más teniendo en cuenta que competía con varias de las favoritas del festival. La granadina Rakky Ripper se queda a las puertas de la final del Benidorm Fest con su atrayente 'Tracción', pero como la clara ganadora de miles de personas que han podido disfrutar de un estilo musical poco frecuente en los escenarios televisivos.

La propia artista explicaba poco antes de dar comienzo la actuación que esperaba que su propuesta trasmitiese "fiesta, rave y locura, y que se normalice y se vea más este tipo de propuestas en este tipo de concursos, porque creo que es necesario y hay un underground en España que tiene mucho que ofrecer". Y eso mismo es lo que ha conseguido. Durante algo más de tres minutos el Palacio de Deportes l´Illa de Benidorm vibró y se dejó llevar por la música de "zapatilleo" y pogos.

Pero antes de eso, la Rakky de 'Graná' mostraba una declaración de intenciones. "Vengo a traer la electrónica y el maquineo a tope a todos los hogares de España y de toda Europa". De esta forma, Raquel se presentaba al mundo, sin florituras, sin máscaras. Foto a foto, desde pequeña, para explicar cómo se ha forjado la artista. "Rakky es el personaje y Raquel, la niña, aunque llevo siendo Rakky mucho tiempo, así que llega un punto que es lo mismo. Siempre he sido un poco bicho raro, nunca he pensado que soy diferente, simplemente es lo que me ha salido, la tendencia a juntarme con según que gente porque a lo mejor no encajaba. Si en mi clase me hacían bullying, me iba con el grupo de emos. A veces te hace más fuerte, y en mi caso lo he usado para crecer".

Tras una parte más personal, la granadina asegura que la música le ha ayudado "en muchos momentos en los que estaba en lo más bajo, es terapia. A partir de los 18-19 empecé a producir mi propia música, cuando empecé yo era mi manager, booker, peluquera, maquilladora y estilista, todo. Ahora he ido creciendo y tengo más equipo".

Sobre 'Tracción' señala que "habla de una situación tan cotidiana como el deseo de alguien, sentir la tensión sexual, una atracción muy fuerte".

Y pese a la 'Tracción', el jurado presente en la gala (50%), el demoscópico (25%) y el de casa (25%), le dijo que no, que no habían sentido de todo esa tensión que si consiguieron Blanca Paloma, la favorita de la noche con su 'Eaea', la laureada 'Nochentera' de Vicco, el folklore manchego de Karmento y su 'Quiero y duelo', o la sensibilidad del 'Inviernos en Marte' de José Otero, que se unirán el próximo sábado a Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara en la gran final del Benidorm Fest donde se conocerá al artista que representará a España en Eurovisión 2023.

Rakky puede estar contenta, ha conseguido que a muchas personas empiece a sonarle eso del hyperpop y sepan que hay una 'niña de Graná' que está dispuesta a comerse más que nunca los escenarios de salas de fiesta y festivales.

Los focos se apagan, y mientras el capítulo de fantasear con una granadina en el Festival de Eurovisión se disipa, solo queda esperar que la propuesta que el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, le hizo hace unos días a la granadina durante un directo de Instagram de organizar a su vuelta un evento musical con músicos de primera fila, se realice más pronto que tarde para disfrutar de 'Tracción' como Rakky la pensó, con sintetizadores a tope y unas buenas zapatillas para no parar de saltar.