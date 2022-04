Rayden: "El ser humano está empezando a quitar tabúes sobre la salud mental"

Cinco discos, varios libros, nominaciones a los Music Awards y Los 40 Principales... y de repente, A llorar a la calle de la llorería y el Benidorm Fest 2022. Rayden, el rapero más popular del momento tras "megáfono" que le ha supuesto su paso por el concurso de finalistas para Eurovisión, regresa este sábado a Granada. Lo hace a uno de los locales habituales del circuito de rap de la ciudad la sala Industrial Copera, con anticipos de su próximo disco y con sus temas clásicos.

-¿Por qué ha habido hasta la fecha tan poco rap en Eurovisión cuando es un género consolidado y con un público muy fiel?

-Porque, supongo, su punto fuente son las letras y para alguien que tenga otra lengua la barrera idiomática penaliza. A lo mejor también se puede necesitar escuchar algo que sea más digerible. Aunque en mi caso no fue así porque, para mi sorpresa, estaba en los puestos más arriba en la quinielas de los países europeos.

-La ganadora, Chanel, casi resultó a vez la perdedora porque fue vilipendiada en redes. Ya con una trayectoria consolidada, ¿le costó dar el paso de presentarse a un concurso en el que se está tan expuesto?

-La verdad que no. Desde que anunciaron que querían retomar este Festival y que fuese algo como San Remo -que me encanta- quería participar. Quería compartir mi forma particular de entender la música y desde ese punto de vista tenía todo que ganar y nada que perder. Aunque hubiese quedado el último habría sacado muchas cosas en positivo. Y respecto a lo de Chanel, no creo que todo el mundo se pusiese en contra cuando ganó. Lo que ocurre es que el público de Eurovisión es muy pasional, como los hinchas de fútbol. Si no sale la propuesta que les gusta, rápidamente quieren mostrar su enfado. Hubiese ganado quien hubiese ganado, iba a haber protestas.

Eurovisión en el Congreso

-Bueno, en esta ocasión el debate de la votación llegó hasta el Congreso...

-Sí, pero eso es muy bonito. Hay canciones que pueden remover el tejido social del país y que sea motivo de debate. Me he sentido muy orgullo se formar parte de eso y ver todo lo que generan temas como el de Tanxungueiras, el de Rigoberta o la mío misma.

-¿Por qué eligió 'La calle de la llorería' para competir en el Festival? ¿Por el ritmo?

-Porque era el adelanto del disco que saco en diciembre. Una de las primeras cosas que me sirvió como chispazo para pensar que quería llevar la canción fue cuando volví a ir a terapia y empecé a ver la vulnerabilidad desde otra forma y dejar de invalidar la tristeza. Lo quería tratar con ironía pero al buscar la forma más atractiva te das cuenta que la ironía está muy bien llevada por la chirigota, por eso el estribillo tiene esa hechura. Hay más parte más melancólica que es como el tango, de ahí esos acordes. Fui sumando. Por eso cualquier persona puede entenderla incluso sin escuchar la letra, pero no pensé que fuese una canción como para presentarme. Sólo quería defenderla. Lo raro es que luego resultó que tenía muchos ingredientes, como el estribillo con las percusiones y las palmas, que parece que caló fuera de España.

-Ahora viaja con su gira de 20 aniversario, que no pudo empezar también con más éxito.

-Sí, en noviembre tuve el concierto en el Wizink Center. En realidad hace 20 años que decidí ponerme a escribir, aunque en el mundo de la música llevo once. Encima era el primer concierto de pie desde que estalló la pandemia, así que hubo muchos motivos de celebración.

-Ha dicho en alguna entrevista que es casi más valiente para un rapero decir que va a terapia que meterse con el rey.

-No recuerdo si dije eso, pero me parece un cinismo bastante acertado. Y no sólo para alguien cuyo estilo sea el rap. Cualquiera que sea una cara visible en la música se expone más que en otras vertientes del arte. Bajar de esa imagen de personaje te cuesta más que criticar lo que no te parece bien de puertas para afuera. Pero el ser humano está empezando a quitar tabúes sobre la salud mental y hay figuras que lo están normalizando desde su posición.

-Empezó escribiendo pero cuenta que su hábitat natural es el escenario. ¿Dónde se siente más cómodo?

-En el escenario muchísimo más. De hecho hace poco he sacado un poemario que es número uno de ventas y parece que le pasa a otra persona. No lo siento ni mío. Es curioso, porque es una forma diferente de vaciarme y de expresarme, pero en el momento en el que saco el libro, todo lo que le pasa al libro le pasa a él y no a mi.