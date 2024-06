Más de 1.500 amantes del heavy metal se unen en el Piorno Rock

Más de 1500 amantes del metal y heavy rock se dieron cita en el Piorno Rock celebrado en la tarde y madrugada del viernes 7 de junio en el recinto ferial El Silo de Pinos Puente en Granada. Metaleros que optaron por la alternativa más rockera para un primer fin de semana que dio un respiro con temperaturas algo más bajas, eso sí, ya caída la tarde.Los locales Arghost abrieron el festival para unos pocos valientes que se dieron cita al sol del recinto y buscaban la poca sombra que había a esa primera hora de la tarde. Tribal, también desde Granada y con la apuesta de metal más moderno del día, tomaron el relevo dejando claro que no habían ido allí para figurar.Tras algún problema eléctrico con la alimentación del equipo que se solucionó sobre la marcha, las guitarras y los teclados de Adventus gustaron especialmente entre el cada vez más nutrido público que entraba poco a poco de manera incesante. Tomaron "prestado" al bajista de Avalanch, que hizo doblete de seguido pues tocaron a continuación, con su power metal nacional. Una banda con una trayectoria y discografía más que merecida que se llevó aplausos y ovaciones del respetable, gran parte de la culpa de su vocalista desde 2023, Jose Pardial. Entonces fue el turno de Iván Sevillano Pérez, más conocido como Huecco. El ex de Sugarless, más metido en fusión, vuelve a la escena estrenando nuevo trabajo en el que ha contado con colaboraciones tan especiales como la de Carlos Escobedo de Sôber pero que en directo no decepciona y así lo hizo, dando lo mejor en Pinos Puente.Kabrönes!!! formados por ex miembros de Mägo de Oz, era la banda más esperada de la noche. Cumplieron los sueños de los más nostálgicos con la interpretación de temas nuevos y de los grandes éxitos de la banda madrileña de folk metal, un directo que no defraudó y que se puedo ver por prmera vez en la XVIII edición del Piorno Rock.Por último de los pesos pesados de la noche. Leo Jiménez hizo las delicias de la gente que en muchos casos había pagado la entrada exclusivamente para verlo a él y no decepcionó. La “bestia”, que demostró estar completamente en forma, puso el broche de oro a un festival que acabó llenando el recinto de Pinos Puente.La cita estaba organizada por Universo Sabika y Ayuntamiento de Pinos Puente.