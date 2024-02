Rocío Márquez: "La electrónica me está invitando a buscar nuevas posibilidades vocales y a multiplicarlas"

Rocío Márquez nos atiende la víspera del Día de Andalucía se celebra la segunda edición del Festival Andalucía Salvaje, toda una propuesta por la creación del sur con artistas sobre todo de Andalucía que aportan sobre todo una nueva visión de géneros como la copla, la rumba, o todo lo que brinda el flamenco, con una perspectiva atractiva que les hace disfrutar a ellos y al público. El cartel es toda una declaración de vida de estos género y una bocanada de aire fresco, pues no siempre se abren nuevas puertas para la creación, y Andalucía Salvaje lo está consiguiendo. Dalila, Xispazo y otras muchas bandas y artistas serán los protagonistas de la velada del martes 27 en La Industrial Copera, y al frente de todo esto ella, Roció Márquez. Tan querida en nuestra tierra y que no para de sorprender con sus propuestas, unas veces en Festivales más clásicos, como el Festival de Música y Danza de Granada, otras más flamenca, y en esta ocasión, parece que más “salvaje”. Conversamos con ella.

-De nuevo en Granada, la otra vez era el Festival Internacional de Música y Danza, ahora el Andalucía Salvaje, se te quiere por aquí, y lo sabes…

-Siempre que he actuado en Granada, desde la Platería hasta el Palacio de Carlos V, me he sentido arropada. Agradezco mucho al público que haya sido tan receptivo y cariñoso con las distintas propuestas que he ido presentando a lo largo de los años.

-Cabeza de cartel del Andalucía Salvaje, sensaciones…

-Un honor enorme por lo que el Festival representa. Y feliz de poder compartir programación con artistas que admiro.

-¿Qué tienes preparado que se pueda contar?

-Vamos con el espectáculo Tercer cielo, el último trabajo discográfico que saqué junto a Bronquio, en formato Festival. Con Javi Mora al sonido y Benito Jiménez a la iluminación, todos “gloria bendita”. Este repertorio nos está regalando momentazos. La electrónica me está invitando a buscar nuevas posibilidades vocales y a multiplicarlas. Me apetece mucho compartir este proyecto en un contexto de fiesta, baile y trance.

-¿Cómo es tu acercamiento a músicas que estaban tan estancadas como la copla, la rumba y que poco a poco son un género más donde la gente disfruta?

-Desde la admiración y el disfrute, como con cualquier otro género. Raíces y alas siempre

-¿Qué es el sur para ti?

-Tejido, sol, casa, humor, cuerpo de trabajo, Blas Infante, alianzas, olivos, reivindicación, el sitio donde puedo abrir las maletas y poner la lavadora, arte por metro cuadrado, tierra, rituales, infancia, desigualdad, donde me recargo, caigo y descanso, tradición, poesía, duelo, farolillos, cine y música, devoción, sierra, incienso, flamenco, mar, jamón y gambas, familia, fe, azahar y vanguardia.

-Algo que se nos quede en el tintero...

-Nada, mucho agradecimiento a esta tierra, a esta joyita de festival y a todas las personas que, amando la raíz, creen y crean una Andalucía que se expande y se permite desde cualquiera de sus manifestaciones. Sintonía y amor a raudales.