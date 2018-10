"Rosalía no hace flamenco, pero me encanta"

Niña Pastori llegó hace 23 años al panorama musical para revolucionarlo. La gaditana combina el flamenco con tendencias más actuales y esto la ha llevado a conquistar el corazón no sólo en España, pues también ha conseguido llegar a Estados Unidos. La cantante ha estado muy bien arropada durante todo estos años y ha colaborado con artistas de todos los géneros musicales. Ahora, inmersa en la gira de Bajo tus alas, su decimotercer álbum, la artista desembarca en Granada para ofrecer un concierto hoy a las 22:00 en el Palacio de Congresos.

-¿Qué canción del nuevo disco es la que más le desgarra el alma?

-Todas, porque es un disco que me encanta y que estoy disfrutando mucho. Pero Bajo tus alas, que le da título al álbum, me gusta muchísimo y la estoy disfrutando una barbaridad en directo.

-Tras 13 discos y 23 años de carrera a sus espaldas ¿se ve con ganas de seguir en la industria?

-Ahora mismo me encuentro en un momento muy bueno, con mucha energía y muchas ganas. Tengo 40 años y estoy en mi mejor momento, disfruto mucho de mi carrera y de mi vida, me lo paso bien cantando y es lo que más me gusta hacer. Tengo un publico súper fiel y eso me ayuda a seguir, así que de momento hay Niña Pastori para rato.

-Si tuviera que destacar algunos de sus discos más especiales, ¿cuáles elegiría?

-Todas las giras tienen algo especial, pero hay discos que se viven de forma distinta, por el éxito del mismo, y eso me pasó con el disco de María en 2002 pues fue un trabajo que me disfruté muchísimo. La Orilla de mi pelo también fue muy bonito.

-Son muchos años de carrera artística con momentos muy mágicos. Si tuviera que quedarse con algún recuerdo en particular, ¿cuál destacaría?

-Un momento muy especial para mí fue cuando canté para el papa Juan Pablo II, fue realmente emotivo. Otro momento que destacaría fue el concierto que ofreció Alejandro Sanz en el estadio Calderón para celebrar sus 20 años en la música, fue un concierto muy especial tanto para él como para todos los compañeros de profesión que lo acompañamos. La verdad es que he tenido mucha suerte de tener momentos muy especiales a lo largo de mi carrera.

-Imagino que no siempre es fácil entregarse por completo en el escenario.

-Claro, depende del día. Somos personas igual que el resto y tenemos días malos en los que cuesta ponerse cara al público, porque ha surgido algún problema familiar o laboral incluso. Pero tienes que ser profesional y dar lo mejor de ti, aunque sí que es cierto que a mí el público me ayuda mucho a pasar ese mal momento y olvidarme de ese problema. Los artistas tenemos la suerte de que en esos momentos el público nos arropa y nos ayuda a seguir adelante.

-Hay canciones que cuando las cantas por primera vez te desgarran el alma, pero ¿se puede mantener esa sensación siempre o la emoción se va perdiendo?

-Las canciones que te gustan, emocionan y te llegan lo hacen siempre, no es algo que se vaya perdiendo, siempre de distinta manera pero siempre consiguen emocionarte de nuevo. Yo sigo cantando el tema de Cai , que tiene 18 años y cuando lo hago respiro mi tierra, mi gente, me vienen recuerdos de mi infancia y de todos lo vivido en Cádiz. Y eso me pasa aunque lo esté cantando en Badajoz o en cualquier otro lugar.

-Como mujer flamenca y embajadora del mismo, ¿cómo ve el panorama actual para las cantaoras?

-Bien, la verdad es que el flamenco está en un momento muy bueno. El baile está en un momento espectacular y la guitarra también, han evolucionado muchísimo. El cante también vive en constante metamorfosis y con cambios de ideas. Todos los que se dedican a ello están comprometido y lo hacen con responsabilidad y respeto.

-¿Qué opinión le merece Rosalía? ¿Hace flamenco?

-Evidentemente flamenco no es, pero tiene un aire y me encanta. Es una niña que tiene muchísimas cualidades, un físico que le acompaña y una voz preciosa, tiene mucho gusto y corazón. No es una flamenca ortodoxa, hace otro tipo de música que se aleja del flamenco aunque tiene raíz porque ella comenzó cantando flamenco más puro y tradicional. Luego ella ha descubierto otro camino que es súper bonito también. Me encanta y la respeto mucho, además como persona es para comértela.

-¿Qué le queda por hacer dentro del panorama musical?

-Siempre quedan cosas y ademas van surgiendo; no hay nada estudiado ni mecanizado. El flamenco es muy amplio y siempre tiene muchas puertas abiertas porque rítmicamente es muy abierto para trabajar.

-Respecto a su futuro televisivo, ¿va a volver a La Voz como ayudante de algún coach?

-No lo sé, estamos todos los artistas abiertos a la posibilidad de participar en el programa porque le da la oportunidad a los nuevos artistas y es un formato que tiene mucha visibilidad. Yo no me cierro nunca a nada y hacer televisión me divierte mucho.