Rozalla, Ku Minerva, Rebeca y Viceversa resucitan el baile de los 90 en Granada

Si salía de fiesta en los 90 y le apetece revivir viejos tiempos en los que las barras de las discotecas todavía no estaban colonizadas por el gin-tonic, ya tiene plan para este 15 septiembre. Ese día el festival que repasará lo mejor del dance de esa década llegará por primera vez a Granada, aunque hace tiempo que la moda de ese tipo de eventos remember recorre España y Europa. La cita será en los exteriores del gimnasio We Fitness Club.

Autores de los clásicos que llenaban las pistas de baile como Rozalla (Everybody's free), Ku Minerva (Estoy llorando por ti), Rebeca (Duro de pelar), Sensity World (Get it up), Spanic (Sister golden hair) o Viceversa (Tu piel morena) repasarán en los jardines de la zona deportiva los temas que todavía siguen sonando en el interior del recinto en buena parte de sus clases.

Está destinado a un público de entre 30 y 55 para el que los 90 era la época de ir de fiesta

Muchos de estos intérpretes, que hacían bailar al ritmo de la noche, han participado este último año en esos otros festivales que reúnen a los popes del dance de hace 20 años. Se trata de una fórmula que, dado su éxito, se va repitiendo concierto a concierto con algunas ligeras variaciones. Por ejemplo, en la Rioja, antes del verano se celebró otra cita en el Palacio de Deportes de Logroño que contó Rebeca, Ku Minerva o Viceversa, y en este caso también con Snap! (Rhythm is a Dancer), Whigfield (Saturday Night), Double You (Please don't go), New Limit (Smile) o Locomía.

En Zaragoza, Madrid, Valencia... La receta se repite con alguna ligera variación según los ingredientes que se le sumen o se le resten al cartel o al nombre Festival, (en el caso de Granada es We love the 90's y en el de otras ciudades los promotores lo han llamado sólo Love the 90's). Y funciona tan bien que en muchos sitios lograron poner el cartel 'vendido' cinco meses antes de la fecha. Se ve que son muchos los que tienen ganas de olvidarse por un día de las cargas familiares y recordar sus tiempos mozos. En este caso el aforo es de 7.500 espectadores, un número considerable aunque no llega a los 12.000 o 15.000 asistentes de media de los otros conciertos que se están organizando por todo el país.

"Hace aproximadamente ocho años que empezó a resurgir la música de los 90 en Rusia y luego se ha ido extendiendo por Europa", cuenta Alberto Molina, promotor del Festival, sobre los orígenes de esta moda destinada a "un público de entre 30 y 55 años para el que aquellos años suponene la época en la que salía de discotecas".

Sobre la elección de los exteriores del gimnasio granadino, que por primera vez albergará un evento de estas características, destaca que no hay mejor ubicación porque "cuenta con más de 7.000 metros de zonas verdes dentro del área metropolitana de Granada, con acceso directo desde la autovía y comunicado de lujo con autobús urbano, Metro y taxi".

Molina explica que se podrá disfrutar "tanto de la música como del ambiente" porque, para hacerlo aún más apetecible, el festival contará con "áreas de descanso y relax, zonas vips, food trucks o camiones de comida, escenario de más de 40 metros, 40.000 vatios de sonido e iluminación, pantallas led gigantes, salón recreativo, zona de merchandising y recargas, aparcamiento y muchas sorpresas más". El escenario se ubicara en el espacio que hay entre la piscina y los campos de fútbol. Empezará a las seis de la tarde y la finalización está prevista a las 2 de la mañana. Se contará también con DJ como Dativo o Unión 98.

"El proyecto es crecer para el próximo año y hacer cuatro eventos más, tanto en Granada como en otras ciudades andaluzas", cuenta Molina. El precio de venta anticipada de las entradas es de 18 euros, y 25 en taquilla.