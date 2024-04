Rubén Campos vuelve a Granada con su 'Plata Fina' bajo el brazo

Patrimonio Flamenco, es un ciclo en torno al flamenco que se desarrolla en el espacio único que es el auditorio municipal Enrique Morente, también conocido como la Chumbera. Dentro de su programación estable que normalmente se desarrolla los sábados a partir de las 21:00 comienza esta etapa final en plena primavera, donde el entorno se vuelve aún más mágico y la belleza colabora con los espectáculos que presentas las distintas figuras flamencas. Este fin de semana, el turno es el de uno de los grandes de la guitarra flamenca, Rubén Campos.

El Teatro Isabel la Católica, albergó la puesta de largo de Plata Fina, de Rubén Campos el pasado año, con una cálida acogida por parte del público. Fruto de aquel estreno, ha protagonizado una gira con este trabajo que vuelve a Granada, un año después en el marco incomparable que ofrece la Chumbera, en el corazón del Sacromonte. En la conversación que mantenemos con Rubén, sobre su actuación de esta noche nos manifiesta “me encuentro tranquilo, con ganas de disfrutar en mi tierra, siento que tras el rodaje de este año con plata fina todo está más en orden”.

A la pregunta de cómo ha sido la acogida de Plata Fina por parte del público, la opinión de guitarrista es que “la gente lo acoge muy bien” y nos remite a su última actuación en la Sala Berlanga de Madrid, donde “terminé muy contento por la buena acogida del público madrileño”.

Plata Fina es un espectáculo con varias partes perfectamente hilvanadas, en las que de la guitarra flamenca de concierto se va pasando paulatinamente a elenco variado hacia el final del espectáculo, al respecto le preguntamos a Rubén en qué momento del espectáculo se siente mejor o le seduce más, y nos responde que “me gusta mucho la primera parte que salgo yo solo, esa sensación de escuchar como fluyen las notas y el silencio del público, atento... hace que me asome al precipicio y hasta ahora no me he caído".

Respecto a qué le puede sobrar o faltar al espectáculo, la opinión de Campos es clara “sobrarle pues no lo sé, vivimos tiempos en lo que faltan muchas cosas: promoción, apoyo y más sitios donde tocar y que se apoye a la guitarra de concierto”. Y es que vivimos tiempos en los que la promoción y difusión tienen un aspecto determinante en los espectáculos, pues generan en definitiva, más allá de la propia calidad intrínseca de un espectáculo el que se conozcan y el público pueda asistir a los mismos retroalimentando al artista y conociendo y valorando su arte.

Rubén Campos, con su Plata Fina, se encuentra “con una madurez que antes no tenía, mucho más tranquilo, disfruto más los conciertos y disfruto mucho con mis músicos”, como nos dice. Este concierto lo interpretará “seguramente toque con una guitarra de Francisco Barba que últimamente está siendo mi guitarra”. También le acompañarán en el espectáculo “artistas de mi total confianza a la percusión Miguel el Cheyen, a las palmas y voces Rober el Moreno y Abraham Campos y al baile Virginia Abril”.

Finalmente el guitarrista se despide diciéndonos “espero que sea una noche agradable donde disfrutemos todos del flamenco, cada uno en una perspectiva, la chumbera es un sitio súper bonito”.