Santa Fe celebra sus fiestas con conciertos de King África y Rasel

La localidad granadina de Santa Fe se prepara para celebrar sus tradicionales Fiestas de San Agustín como siempre lo ha hecho. Una de las ferias más multitudinarias del Área Metropolitana estará protagonizada por una programación que, tras dos años de pandemia, vuelve a combinar el recinto ferial y el centro de la ciudad con actividades que la hacen única.

Como novedad de los festejos, que se celebrarán del 24 al 28 de agosto, destaca la apuesta del Ayuntamiento de Santa Fe por una feria de mediodía en el Paseo del Señor de la Salud durante el fin de semana. Un enclave donde ya antiguamente se celebraban las fiestas patronales, según han dado a conocer el alcalde Manuel Gil y el concejal de Festejos, Carlos Marcos.

Por la noche, y con entrada gratuita, el escenario de la caseta municipal reunirá a reconocidos artistas, entre ellos, Rasel, King África, La Década Prodigiosa, Cristian García y Requiebros. También amenizarán la verbena las orquestas Melodías, Internacional Amadeus, Alma Joven, El Reencuentro y Trío Odyseus.

"Se ha hecho una apuesta muy importante para vivir estos días de fiestas tanto en el centro como en el recinto ferial. Además de la apuesta musical con artistas conocidos que llenarán de ritmo las noches", ha explicado Marcos.

No obstante, el pistoletazo de salida a las Fiestas de San Agustín será la tradicional Quema de El Penas, que en esta ocasión volverá a la Plaza de España y estará dedicada a la guerra de Ucrania. Un homenaje a todas las personas fallecidas y al pueblo ucraniano, que incorporará un 'video mapping' al espectáculo piromusical.

Otra de las novedades de esta edición será el 'Santa Fe-stival' que tendrá lugar el viernes día 26. Con entrada libre, santaferinos y visitantes podrán ver en directo a los grupos 'Conny Resch. Me, Myself and my piano', 'La Blues Band de Granada', 'Tres Cuatreros' y 'Elegante y Embustero', que darán contenido con sus temas a la jornada hasta las 20.00 horas.

Ya el sábado 27, el Paseo del Señor de la Salud volverá a llenarse de música con los espectáculos de 'Con Dos Cajones' y Familia Carmona 'Tributo a Ketama'. El domingo 28 será el turno de 'Los Chanclos', Sinestesia Covers 'Kikito Bueno' y 'Baraka'.

Además, durante todas las jornadas festivas no faltarán las tradicionales actividades para los más pequeños como las deportivas, hinchables gratuitos, marionetas, pasacalles y dianas floreadas.

Junto a ello, se realizarán visitas al patrimonio, una concentración de coches clásicos y el concierto de la Banda de Música. La cabalgata de Feria, que se viene haciendo en las últimas diez ediciones con la salvedad de los dos años de pandemia, se adelantará al sábado, ya que el domingo, a partir de las 20.30 horas, será la procesión de San Agustín.

Por otra parte, el tren turístico conectará durante los días grandes de Santa Fe el centro y la Avenida de la Hispanidad con el recinto ferial. Además, habrá ludoteca las noches de viernes y sábado en la caseta municipal.

En cuanto al cartel de las fiestas de 2022, ha sido realizado por el diseñador gráfico local Ignacio Jiménez Villafranca. Con la silueta de San Agustín en el centro, la iglesia parroquial detrás, los colores de Santa Fe y los fuegos artificiales, el autor ha querido simbolizar la importancia de quemar las penas y empezar los días grandes "con un formato como el de siempre".

El concejal de Festejos, Carlos Marcos, ha hecho un llamamiento a la diversión en estas primeras fiestas pospandémicas. "Es una Feria pensada para todos los públicos, para llegar aún más si cabe a cada rincón de esta ciudad. Ha llegado el momento de pasar unos días felices en compañía de familias y amigos", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde Manuel Gil ha señalado que, pese a los años difíciles que han tocado vivir, el futuro se afronta "con optimismo". "Nos disponemos a disfrutar de las mejores fiestas patronales que podíamos desear. Desde la tolerancia y el respeto vivamos la espléndida programación de actividades que la Concejalía y Comisión de Fiestas y las diferentes áreas municipales implicadas nos han preparado", ha manifestado.