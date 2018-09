Hace una década, Guadalupe Plata buscaba un sello que los editara. Nadie sabía de la existencia de la banda ubetense excepto cuatro amantes del blues rock. "Conocí al grupo a través de un amigo. Estaban buscando una discográfica que les publicara su primer trabajo. Contacté con varios sellos pequeños y no me hicieron caso. Los escuchamos y pensamos: "Esto lo tenemos que sacar nosotros como sea", recuerda Paco Cano cuando se le pregunta por la creación de la Sociedad Fonográfica Secreta en 2008. El sello granadino, propiedad de Cano y Alfonso Cortes, lanzaba ese mismo año el primer LP de Guadalupe Plata atendiendo, quizá sin saberlo, al mandamiento número uno del punk: Do it yourself (Hazlo tú mismo). Nacía así la Sociedad Fonográfica Secreta, el refugio de la escena musical underground en Granada.

El debut de la banda formada por Pedro de Dios Barceló, Carlos Jimena y Paco Luis Martos fue a pedir de boca -tanto que el sello reeditó el disco junto a Folc Records en 2011-, y temas como Baby me vuelves loco o Jesús está llorando se convirtieron en auténticos hits del género que ellos mismos definen como "blues del pantano". "El disco funcionó porque se recorrieron España siete veces (ríe). Tienen mucho talento y son unos currantes natos. Ahora son muy conocidos", relata Cano mientras sonríe. El grupo, que ganó el premio al mejor disco de rock en la pasada edición de los Premios de la Música Independiente, llena ahora salas de EEUU y encabeza la escena blues rockera en España.

A lo largo de diez años, la Sociedad Fonográfica Secreta ha apoyado a grupos de la escena underground granadina como El Osombroso Folk de las Badlands, Varaverde y Profans. "Es difícil sacar adelante los proyectos. Unos funcionan, otros no. La cuestión es estar ahí", admite Cano. El catálogo cuenta con bandas de garage, punk y blues, entre otros géneros, que les une "su actitud punk". "Hemos sacado los trabajos de conjuntos que nos han gustado y nos han llenado. Ése es el único requisito", asegura Cano. Además, los trabajos lanzados por el sello se publican únicamente en edición vinilo. "Llámanos románticos", bromea.

El sello granadino soplará velas el 13 de octubre cuando celebren su fiesta de décimo aniversario en la sala Planta Baja. Aprovecharán para presentar su último proyecto, Puñalada, un recopilatorio de punk "nada ortodoxo", en palabras de su ideólogo, Pedro Izquierdo. "Actuarán casi todos los grupos que están en el disco: Uralita & Los Fibroesqueletos, Tss-Tss, Perro Mojado y los Profans", adelanta. A la cita se sumará El Osombroso Folk de las Badlands. Los Harakiri y Las Chicas Cocodrilo, incluidos en el vinilo, no tocarán porque no siguen en activo.

Izquierdo no buscaba grabar "un recopilatorio de pop granadino". "No tengo nada en contra de ellos, pero ya se ha hecho muchas veces", asegura. Algunas personas, cree el ingeniero de sonido, "dirán que no es punk, pero esa es precisamente la idea". Unos grupos suenan a punk pop, otros son más post punk, pero "el punk está en el centro y los conjuntos orbitan alrededor de él".

Puñalada se grabó en directo en la sala Planta Baja "por su apoyo a la música independiente" y "bajo tierra" porque se manejaba "el concepto de grupos underground grabados en una sala underground", resume Izquierdo, que reconoce que ya tenía en mente que Paco -el mismo que regenta la tienda de cómics y música Subterránea- le sacara el disco "para redondear la jugada". ¿Cuál será el siguiente proyecto? Cano contesta tarareando God save the queen de Sex Pistols con sorna. No future...