Soleá Morente abre su corazón en su nuevo single, 'Mi vida es para mí'.

Llega una nueva canción del sonado disco que Soleá Morente está haciendo con Guille Milkyway (La Casa Azul). Y todo apunta a que es un nuevo salto al vacío, una nueva exploración en terreno incógnito en una carrera llamada a recorrer el mundo de manera imprevista e imprevisible.Después de Vamos a olvidar y Gitana María llega Mi vida es para mí, un single que deja entrever la parte más intimista de esta colaboración. Además, tiene algo muy especial para ellos dos, ya que fue la primera canción que compusieron juntos en el estudio de de Milkyway.

En Mi vida es para mí se reconoce claramente a Soleá: se exhibe y abre su corazón sin velos, busca fuerza para reafirmarse, muestra sus inseguridades sin cortapisas: "Y me hace gracia las tonterías que te daba por decir / Que no tenía madera de estrella, de nada / Ni de indie, ni pop, ni flamenco". Y encuentra ese punto de inflexión, ese apoyo que todo lo cambia: "Y me siento tan vacía / Y no me sirve la bebida / El Diazepam me deja tan jodida / Voy a aniquilar el tiempo que perdí / Mi vida es para mí".

El single, con foto de portada de Pablo Hoyos, navega entre los terrenos brumosos de Weyes Blood, la confianza sónica de St. Vincent, la épica intimista de Lorde, la melancolía introspectiva de Beach House y los paisajes densos de Tame Impala.