El sello granadino Sweet Mary Record publica el debut del británico Darren Joseph Anderson

El sello granadino Sweet Mary Records acaba de editar Songs For Mystic Lovers, LP de debut del músico británico, afincado en Granada, Darren Joseph Anderson, que se ha publicado en todas las plataformas digitales. Darren Joseph Anderson es un músico multiinstrumentista, cantante y compositor británico nacido en 1969 en un barrio humilde de Sheffield. Estudió literatura inglesa en la universidad de Sheffield Hallam. Empezó a tocar la guitarra con 17 años escuchando discos de The Smiths y The Velvet Underground. Con 20 años ingresó en una banda de british folk al estilo Fairport Convention que derivó en un proyecto en solitario de su cantante Sally Doherty.

Cansado de no encontrar trabajo estable, marchó a la India con su maestro espiritual y posteriormente recaló en España. Su música entonces era espiritual y devocional, siendo todos sus viajes fundamentales para construir su estilo personal. Al llegar a España pasó por Cuenca y Valencia antes de instalarse en Granada en 2003

Ha participado en diversos proyectos musicales, aunque siempre le pudo su individualismo y cierto carácter eremita y su poco interés en el negocio musical. En 2017 publicó por fin el debut de su banda Sunset Riders con una formidable colección de canciones, en el que asomaban sus más destacadas influencias musicales: desde el british rock con vertiente Kinks al rock de raíces americano.

La pasión de Darren por toda la tradición británica y americana del rock, su eclecticismo y su capacidad para aunar y condensar en un mismo trabajo las diversas fuentes haciendo que funciones de forma coherente y heterogénea, es quizá la más destacada cualidad del nuevo disco que presentará en este 2021, en el que se puede seguir el rastro tanto de bandas como Kinks, Incredible String Band, Led Zeppelin o Richard Thompson como de tótems del otro lado del océano como Neil Young, Bob Dylan o Gram Parsons.

Esa capacidad para hacer que todo fluya y una minuciosa y elegante ejecución de los temas a lo que contribuye definitivamente el lirismo y el carácter místico de las historias, son elementos fundamentales para el excelente resultado final del LP, para el que Darren Joseph Anderson se ha hecho acompañar de destacados músicos de la talla de Alberto Águila (teclados y guitarras), Tony Molina (guitarras), Javi Cantudo (Batería), Javi Rodríguez (bajo), Aroa Sánchez Huertas (voces) y la producción de José Boni. Tampoco se puede concebir el disco sin el magistral artwork de la ilustradora Victoria Rodríguez que refleja en su diseño la luminosidad y misterio de las canciones.