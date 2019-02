El TIF llenará Granada de teatro infantil del 27 de marzo al 29 de abril

TIF acercará el teatro de forma gratuita a 400 niños

La dimensión social del festival y el apoyo a colectivos en riesgo de exclusión social o que no tienen fácil acceso a estas actividades culturales es uno de los objetivos del Plan Social TIFGranada. Dentro de este programa de ayuda, el festival destinará 2.500 euros de su presupuesto para que 400 personas puedan beneficiarse de sus actividades. Esta ayuda se canalizará a través de cesión de entradas a la Fundación de atención a madres jóvenes sin recursos para las sesiones para niños de 0-3 años. También se cederá entradas a Granada Acoge para funciones familiares, la Asociación Help Me Please o Aldeas Infantiles. Los organizadores del festival explicaron a Granada Hoy que a estas entidades se les ofrece la posibilidad de disfrutar de las entradas o de venderlas para obtener fondos.