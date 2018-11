"La música que tiene más presencia ahora me angustia"

-The Hole parece tener la fórmula del éxito porque es de los pocos espectáculos que lleva funcionando desde 2011 con una primera, segunda y hasta tercera edición. Y además regresar para estar más de una semana en una ciudad. ¿Cuáles son los ingredientes de esa fórmula?

-Es una marca consolidada, sí. Algo tendrá de bueno. Básicamente tiene un ingrediente que es el humor, que es lo fundamental. Pero en vez de ser únicamente humor, como estamos acostumbrados nosotros, los que venimos del mundo de la comedia, aquí está combinado con una dramaturgia muy concreta y un sentido del espectáculo total: encontramos las mejores acrobacias y las mejores voces del panorama musical: son números que se pueden ver en el Circo del Sol perfectamente. Aúna esas tres disciplinas diferentes.

-También tiene ese punto mas canalla, es más sexy que otros espectáculos de humor?

-El erotismo ha estado muy presente en los dos anteriores pero este tiene un punto más musical. Está ambientado en la época de finales de los 70 principios de los 80 y eso hace que la gente se sienta muy identificada. De hecho yo me hubiese anclado en esa época en cuanto a música porque lo que tiene más presencia ahora me angustia. No me gusta ir a una pista de baile y tener que estar con el chun-chun-chun del reguetón. Nosotros intentamos recuperar el espíritu disco recreando el ambiente de una noche en la mítica discoteca Estudio 54. Hay un combinación de nostalgia, erotismo y placer, que es muy golosa.

-¿Pero mantiene el punto del erotismo sexy de los dos anteriores montajes de The Hole?

-Es más musical en el sentido de que las músicas son más reconocibles pero la esencia básica del cabaret, ese punto sexy, eso en The Hole no varía un ápice. Lo que ocurre es que se suman otros ingredientes.

-¿El éxito del espectáculo demuestra que la gente sigue teniendo el mismo espíritu hedonista que a finales de los 70?

-Bueno, lo que ocurre es que aquella época suponía el despertar de todo eso. Era el descubrimiento, cuando todo era muy nuevo, todo era mucho más transgresor. Por eso nosotros intentamos viajar en el tiempo, porque la gente sigue teniendo las mimas ganas de pasarlo bien.

-En este caso, el dramaturgo es de Félix Sabroso, famoso entre otros, por películas como Perdona bonita pero Lucas me prefiere a mi. Usted es guionista de televisión. ¿Qué le ha añadido a la obra?

-Cada uno de los maestros de ceremonias hace su propia versión. El que vaya a verlo con Manu Badenes, el que lo vea con la Terremoto de Alcorcón (que igual es la más fiel al texto de Sabroso) y el que lo vea conmigo, verá tres espectáculos absolutamente diferente. La dramaturgia, la historia es la misma, pero el espectáculo es completamente diferente porque somos tres personalidades cómicas absolutamente distintas. Por eso hay gente que ha venido a ver el mismo espectáculo con diferentes maestros de ceremonias.

Es que The Hole tiene seguidores muy files.

-Bueno, y que no es lo mismo ver el Barcelona con Mesi y con Dembélé o con Dembélé y Luis Suárez, brillantes todos ellos pero que igual están haciendo un sistema de juego complemente diferente. Pero bueno, no sé si es la comparativa más acertada, igual es una gilipollez. El tema es que cada uno ofrezca su versión con un toque. Puedes tener el Mediterráneo de Serrat o la versión de otros artistas. Hay gente que le gustará tanto que querrá escucharla para ver lo que le aporta cada artista.

-¿Qué le aportáis cada uno de los maestros de ceremonias?

-Bueno, son personajes muy diferentes. El nexo entre los tres es el humor pero Manu y yo, sólo por ser hombres, ofrecemos un tono muy diferente. La Terremoto es más conocida por ofrecer una versión más cabaretera y nosotros dos venimos del mundo de la comedia. Este es mi segundo The Hole y yo creo que le aporto un personaje más atrevido, igual tiene mas fuerza porque es un personaje declaradamente masculino, y lo juega desde ahí, desde esa enamoramiento que tiene con la rata. En el caso de la Terremoto la rata ya es Cristóbal, no es María del Mar, y continúa la historia que ha tenido en los diferentes The Hole. Y Manu Badenes propone un personaje más híbrido. Pero es difícil clasificar el estilo de cada uno.

-El lema del espectáculo es el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. ¿Hace suyo ese lema?

-Sí, pero hay varios lemas a lo largo del espectáculo y yo creo que al final lo que lo mueve todo es ama a quien te de la gana y como te de la gana. Siéntete libre, no te sientas juzgado. Y, yo bajo ese paraguas, me siento muy identificado. En ese aspecto llevo por bandera ser tolerante. Desde luego, en The Hole, en el momento en el que los espectadores entren en el agujero, nadie los va a juzgar.