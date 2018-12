'La caja de los juguetes': el cuento musical de Debussy reinterpretado por Títeres Etcétera

Títeres Etcétera representará su espectáculo La caja de los juguetes, dirigido por Enrique Lanz a partir de obras de Claude Debussy, los días 22, 23 y 25 de diciembre en el Teatro Isabel la Católica. El cuento musical del compositor francés lleno de ternura y humor, se interpretará aquí con títeres, actores y con la música en directo, al piano.

Se inspira también en otras piezas de este músico impresionista como The children's corner y The little negro. La versión contemporánea que hace Etcétera de este cuento clásico destaca valores como la no violencia, la inutilidad de la guerra, la fuerza del juego y el poder del amor, además de ofrecer un posicionamiento sobre la igualdad de géneros.

La caja de los juguetes puede ser un granito de arena desde el campo teatral, en esa batalla colectiva por la igualdad de géneros, ya que los títeres crean vínculos y emociones muy fuertes con los espectadores de todas las edades. Un aprendizaje sin emociones se olvida. Un aprendizaje con emociones, se retiene. Por eso Etcétera, a través del juego, la música y las sorpresas visuales, se comunica con el público.

Como es ya una constante en el trabajo de esta compañía granadina, el espacio, los decorados y los títeres albergan numerosos trucos, de forma que nada es lo que parece y todo se transforma mágicamente ante los espectadores. Los títeres están diseñados a partir de juguetes reales de los años 20 y 30 del pasado siglo: mecanos, peluches, juegos de arquitectura, soldaditos, etc. Diversas proyecciones de vídeo se empastan con la escenografía y lo que vemos en ellas son también juguetes o juegos de entonces -molinillos de viento, móviles, figuras de papiroflexia un teatro de papel-.

La compañía, galardonada con el Premio Nacional de Teatro para la Infancia, está girando con este espectáculo por todo el país, que ha pasado por programaciones como la del Teatro Real (en dos temporadas), la Ópera de Bilbao, la Ópera de Oviedo, etc. Ahora se reencontrará con el público granadino para el que tiene reservadas algunas sorpresas.

Se ofrecerán cuatro funciones en el Teatro Isabel la Católica: el día 22, a las 19:00; el día 23, a las 17:00 y a las 19:30; y el día 25 a las 19:00. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del teatro, en la web redentradas.com, en los teléfonos 958108181 y 958222907 y en el kiosco de Redentradas.