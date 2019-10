María Villalón presenta su espectáculo Desde Ayamonte hasta fado en el Palacio de Congresos de Granada el próximo viernes, 4 de ocutbre, a las 21:00 horas. Esta vuelta a los escenarios de la cantante rondeña es también un regreso a sus orígenes y a la música que le hizo querer ser cantante, como ella misma ha comentado en más de una ocasión. Este proyecto que presenta en la ciudad nazarí aúna fado y copla; y es un claro homenaje a Carlos Cano.

–María, el próximo viernes le tendremos por Granada, tierra de Carlos Cano... ¿Cómo afronta esta cita?

–Con mucha ilusión y con muchas ganas. Como ya sabes este espectáculo mezcla nuestro folclore con el portugués y es un homenaje a la figura de Carlos Cano, de hecho, hay muchas canciones de él –con las que yo crecí–, por lo que tocar en Granada tiene un plus añadido. Además de que es una mis ciudades favoritas de España por lo que tengo muchas ganas por muchísimos motivos y razones de mostrar lo que hacemos en Desde Ayamonte hasta fado.

–¿ A quién se podría decir que se dirige este espectáculo?¿Hay algún público objetivo?

–Es bastante curioso. A mis conciertos viene gente de todas las edades. Se puede pensar que al ser un espectáculo de raíz va dirigido solo a gente mayor, pero para nada. La magia de la música, de este tipo de música eterna y que no muere, da igual la edad de quien la escuche porque son canciones que te llegan al alma. Me pasa mucho, que viene gente joven a vernos y al día siguiente me escriben y me dicen: “Estoy escuchando a Carlos Cano”, “estoy descubriendo a Amalia Rodríguez o Dulce Pontes”, “estoy escuchando canciones que no conocía y que me han enamorado en el espectáculo”. Al final lo que uno escucha de pequeño, y está en nuestro interior es imperecedero por lo que este es un espectáculo para todas las edades. Es más, cuando di el primer concierto en mayo en Ronda, en aquella primera toma de contacto había muchos niños pequeños y yo me preguntaba: cómo reaccionaran a este tipo de espectáculo... Y fue muy curioso, se quedaron callados, sentados y atentos. Y eso es maravilloso, lo hemos ido viendo en la gira;los niños disfrutan igual.

–¿ Y a qué cree que se debe esto? ¿Qué tiene este tipo de música que engancha a cualquiera?

–Yo creo que cuando una canción es buena, tiene magia y traspasa el tiempo es por algo. Todas las canciones que están en Desde Ayamonte hasta fado son imperecederas, no van a morir nunca. Da igual la edad que tengan que te van a llegar al corazón. Es un viaje por nuestros recuerdos, por lo que fuimos, por lo que escucharon nuestros abuelos y de alguna manera eso está dentro de nosotros. Esa es la magia de la música; cantar, transmitir, sentir y escuchar canciones que de pronto nos mueven algo por dentro.

–¿Alguna vez de niña se imaginó haciendo un espectáculo como este?

–Llevaba muchos años diciendo que si volvía a intentarlo en la música, quería ser la María de mis comienzos, la que se presentó con 16 años a Factor X cantando fados, porque he dado muchas vueltas en la vida, me metí en el mundo del pop, he hecho muchas cosas y cuando haces tantas te das cuenta de lo que quieres y de lo que no, por lo que, llevaba un tiempo diciendo: Si vuelvo a la música, quiero ser esa María, porque al final es lo que yo soy. No sé cómo va a ir, pero lo importante es que estoy haciendo lo que quiero y esa es la principal diferencia entre la María de hace unos años con la de ahora.

–¿Además de los grandes clásicos de nuestro folclore y del portugués el público podrá escuchar algo más de María Villalón en este concierto?

–Sí, al final hay canciones que en mi carrera han sido importantes como La lluvia, y que he adaptado para que encaje dentro de este repertorio. Y ha sido muy bonito porque después de tantos años cantándola de una manera, cantarla y sentirla de otra manera ha sido como si fuese una canción nueva. Igual con Agüita de Abril, que fue otro de mis singles. Estas canciones que en mi vida y carrera han sido importantes están en este concierto.

–Y después de esta gira, ¿algún proyecto de futuro?

–Ahora mismo estoy trabajando y componiendo canciones nuevas, porque dentro de poco me gustaría sacar un tema inédito que marque el rumbo de un nuevo disco. También estoy muy contenta porque va a empezar un nuevo programa en Canal Sur llamado Tierra de talentos y tengo la suerte de ser la copresentadora junto al humorista, Manu Sánchez. Así que también estaré con esta nueva aventura, un nuevo reto que afronto con muchas ganas. Yo he participado dos programas de la tele –Factor X y Tu cara me suena–y poder formar parte de un show de estas características me hace muchísima ilusión. Pues eso, estoy muy feliz.