Los fanáticos de la primera trilogía La Guerra de Las Galaxias (la buena) saben perfectamente quiénes son los ewoks, pero para aquellos que los desconozcan se les podría describir como una especie de ositos entrañables. Gracias a su ayuda Luke Skywalker y compañía consiguieron derrotar a Darth Vader. En definitiva, los ewoks quizá sean los seres más bonachones y tiernos de la Galaxia.

Para los que le parezca extraña esta manera de comenzar una entrevista, se ha de saber, que uno de estos seres extraordinarios, de vez en cuando, le echa un cable con su música a Juan Luis Torné (Granada, 1988), cantante de Trepàt. La banda granadina publicará después de cuatro años un nuevo trabajo en otoño “totalmente diferente” a lo que han hecho en discos anteriores. Torné ha querido compartir algunos detalles con este periódico.

-Hace cuatro años del lanzamiento de su último trabajo, El amor está en la tierra (Miel de Moscas, 2015). ¿Qué nos puede contar de su próximo disco, que sale en otoño, sin desvelar demasiado?

-Como estamos tan metidos en la producción y en la mezcla no me he parado a pensar qué ofrecemos. Necesito sentarme y meditar qué significa este trabajo, qué mensajes queremos lanzar como cómputo global de disco, porque por separado cada canción individual sé que mensajes tiene. Puedo decir que es totalmente diferente a lo que hemos anteriormente. Siempre ha sido pop nuestro estilo, pero se puede identificar como un pop más común.

-Para quien nos os conozca. ¿Cómo empieza Trepàt?

-Surgió hace siete años, en el ámbito universitario. Todos éramos estudiantes y tocábamos un instrumento. Decidimos empezar a hacer algo diferente. Comenzó como una afición de colegas que fue creciendo muy poquito a poco y que sigue creciendo. Todavía queda muchísimo de crecer.

-¿A qué se refiere con hacer algo diferente?

-Hacer algo diferente en todos los sentidos. Al principio éramos cuatro chicas y un chico y nos identificábamos por no tener ningún complejo musical. No queríamos copiar nada. Cuando un grupo empieza intenta imitar a sus grupos de referencia. A todos nos gustaba mucho la electrónica. Trepàt en sus inicios tira un poco de la electrónica, pero tampoco es un grupo de ese género. Nos daba un poco igual el estilo, y eso hizo que fuéramos muy eclécticos. Sin embargo, el nuevo disco que va a salir ahora en otoño será más identificable y estará más ligado al pop.

-Defina a Trepàt con una sola palabra.

-Cariño.

-Se le atribuye a Picasso la frase "cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando". ¿La comparte?

-La inspiración es muy importante, pero creo que por encima de todo es el trabajo y el curro lo que hace sacar canciones. La inspiración es necesaria y para mí está ligada a la imaginación. Una persona muy imaginativa siempre va a tener lo que la gente llama inspiración, o la llave para ella muchas más veces. Si tienes imaginación y curras ya tienes la fórmula perfecta. Tener imaginación y no currar no sirve de mucho, es como el cuento de la lechera. En cualquier grupo se generan disputas. Además del cariño, como acabo de decir, que es lo nos ha hecho mantenernos vivos, de puertas a fuera el curro. Yo creo que somos unos currantes.

-¿Eso de vivir de la música es una quimera y una entelequia reservadas sólo a unos pocos?

-Inicialmente para nosotros es impensable vivir de la música, pero la esperanza nunca se pierda. Más que vivir de la música, ya que se invierte tanto tiempo, que sea un apoyo económico, pero no queremos ser ricos ni nada de eso. Al menos que este trabajo tenga un premio económico para afrontar los gastos de equipo musical que son muy grandes. Ahora mismo no nos cuesta el dinero. Una buena administración económica hace que un grupo funcione bien.

-¿Cuándo crea más cuando está exultante o de bajón?

-Creo que son composiciones diferentes. Si me dejas un momento que lo piense... Quizá más de bajona, sí que es verdad que son momentos más íntimos, cuando uno está más alegre tiene a sociabilizar más y a salir de su habitación, quedar con los amigos y todo esto.

-¿Qué le diría a alguien, que después de un concierto le dice que se pone su música para hacer el amor?

-Ya nos ha pasado... Pero les diría que están locos.

-¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeño?

-Lo típico, astronauta, maestro.

-¿Y ahora, que quiere ser de mayor?

-Radiofísico.

-¿Cuál es el futuro de Trepàt?

-El futuro de Trepàt es seguir siendo Trepàt. El disco anterior era mucho más oscuro y viene algo más luminoso y más bailongo, que siempre nos ha gustado muchísimo. El futuro: venir para asentarnos y quedarnos aquí.

Como curiosidad, la cantante Zahara cierra sus conciertos con una canción del conjunto (Torturas en los bares), que está formado por Juan Luis Torné (voz), Patricia Pasquau (bajo), Miriam Cobo (guitarra), Dani Molina (sintetizadores) y Alberto Valero (batería).