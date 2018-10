Ubú Libros, un lustro de resistencia

No tienen un Nobel de Literatura, ni gastan millones de euros en campañas de alfabetización. No organizan festivales literarios de calado internacional como el Eñe, ni mueven a grandes masas. Es el librero de su barrio -en el que caso de que lo tenga- que vende títulos sin atender a modas, del promotor musical autónomo que trae a una banda de rock australiano porque le encanta, del dueño de un bar que defiende la música en directo una tarde de sábado. Ellos también hacen y promueven cultura desde su pequeña trinchera. Y son muy necesarios. Lo mismo ocurre con Ubú Libros.

Hace cinco años, Marian Recuerda abría la librería en la calle Buensuceso con la intención de "cambiar de aires" y de "crecer a nivel laboral" después de trabajar siete intensos años en Praga - "allí aprendí todo lo que se", se sincera-. A la experiodista le gusta mucho trabajar con libros y tener un negocio así le permite, entre otras cosas, leer lo que quiera, acceder a un montón de textos y conocer editoriales nuevas.

Una de las novedades de este año son los cafés filosóficos para todos los públicos

Antes de inaugurar el espacio en 2013, Recuerda se planteó vender sólo libros usados y descatalogados. "Hay muchos autores que están olvidados y que sólo se encuentran en librerías de segunda mano. En mi anterior trabajo estaba en contacto con títulos que ya no pertenecían al circuito habitual, que ya no estaban en el mercado, y me encantaba", recuerda entusiasmada. Después, cambió de idea por sus propias inquietudes. "Pensé en alternar estos libros con novedades publicadas por editoriales independientes como Ultramarinos, Kriller71ediciones o La Uña Rota", cuenta la librera.

Si hay algo que diferencia a Ubú de otras librerías granadinas es que presta especial atención a "géneros minoritarios" como la poesía y el teatro en lugar de promocionar al fenómeno superventas de la semana. Entre sus libros más vendidos, enumera Recuerda de memoria, están las obras completas de la argentina Alejandra Pizarnik, del poeta granadino Javier Egea y de Erika Martínez, poeta jienense afincada en la ciudad; las soberbias obras teatrales de Angélica Liddell; y la novela de ciencia ficción Solaris del escritor polaco Stanislaw Lem.

Recuerda admite que mantener la librería sola es "muy difícil" y "agotador". "Estoy pagando facturas del agua como si esto se tratara de un bar. La tarifa de basura es alucinante y no hay manera de bajarla. También pago el IBI. Todas las cosas que se puedan pagar las pago", reprocha con sorna. La única manera de seguir adelante, explica, "es compartir el espacio con otras empresas relacionadas con el sector del libro y con personas independientes como yo".

Además, la librera ofrecerá a sus clientes la posibilidad de asociarse a Ubú este mismo mes. "La cuota de suscripción será de 25 euros al mes por persona. Ese dinero se lo gastará en libros que tendrán un 5% de descuento si es nuevo y un 10% en el caso de ser de segunda mano. Si no se lo gasta a final de mes se lo devuelven. Tendrá también acceso a promociones, regalos y boletines personalizados al correo con las novedades y actividades del espacio", especifica. Recuerda espera no poner a nadie en un compromiso. "Básicamente necesitamos vender libros y que la gente se comprometa a comprárnoslos a nosotros en la medida de lo posible", afirma algo tímida.

Ubú se ha convertido con el paso del tiempo en un espacio esencial en la agenda cultural alternativa. La mayor parte de las actividades -charlas, presentaciones de libros, recitales- son gratuitas. Entre las invitadas estrella de estos meses figuran poetas como Blanca Llum Vidal, Begoña Callejón y Ángela Segovia, Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2017, que presenta libro nuevo. "Funcionan muy bien las tertulias literarias con profesores de la UGR y expertos. Ellos vienen a hablar de un tema en concreto o de su libro favorito y la gente aprende mucho. Eso es lo que quiere la gente: aprender", subraya.

Una de las novedades de este curso son los cafés filosóficos. Los modera Carlos Olmedo, un estudiante de Biología de la UGR aficionado a la filosofía. "Se habla de un tema enlazándolo con la filosofía clásica o contemporánea y se trata de una conversación libre. No se tiene que venir con una formación previa", recalca.

Hoy en la Tertulia se celebrará el quinto aniversario de la librería con una lectura bilingüe de poesía medieval -y no sólo española, sino también oriental e islandesa- a partir de las 19:30. "Se trata de reunirnos todos para brindar por estos cinco años y homenajear a la literatura medieval, que en ocasiones es mucho más moderna que lo que se escucha en algunas jam supuestamente modernas", dice la librera.

Al final de la conversación, se le pregunta a Recuerda por la continuidad de la librería. "Lo mismo cierro en dos meses. No sé. No me da miedo. Soy muy cabezona. Si he llegado hasta aquí ha sido gracias a la ayuda de amigos, familia e instituciones que confían en mí", se sincera. La granadina, que se dedicó al periodismo en otro tiempo, entró en el mundillo editorial por "casualidad". Desde entonces, no ha parado de aprender el oficio de librero, cuyas cualidades pasan por "tener muy buena memoria para saber localizar en seguida donde está el libro que te piden porque te ahorra mucho tiempo; y tener mucha curiosidad por conocer libros... Y personas".