Vinila von Bismark estrena vídeo con Santiago Segura

Vinila von Bismark estrena vídeo y tema. En la línea de los personalísimos trabajos de la granadina, la artista propone una canción del verano completamente atípica pero que es completamente fiel a su mundo particular: Come melón, hijo de fruta. Esto es, sigue poniendo atención a los sonidos latinos, pero ahora sobre una base electrónica.

Producida por Sergio Salvi (Delaporte) esta nueva canción ha sido creada conscientemente como un himno estival con la potencia visual que la caracteriza.

Come Melón, hijo de Fruta es un juego de palabras entre jugosas frutas estivales y su estilo de vida “sin complejos” del que hace gala. Otra pieza de la personalidad especial de Vinila que ha contado con la participación de su amigo Santiago Segura como protagonista. Entre ambos sumergen al espectador en una historia surrealista, inquietante, sensual, cómica... abriéndonos las puertas al mundo en ebullición que hay dentro de la tatuada cantante. Una propuesta juguetona a la que el popular actor y director de cine se entrega sin reservas.

Vinila von Bismark, alter ego de Irene López Mañas, ha ocupado las portadas de publicaciones tan prestigiosas como Rolling Stone, Interviú o El País. De algún modo su trayectoria se encuentra ligada a su lugar de nacimiento, la localidad granadina de Peligros. Artista precoz, el burlesque formó pronto parte de la vida de Vinila, que se crió entre plumas y acompañando a su madre a ensayar en sus espectáculos. Con tan sólo 6 años ya era campeona nacional de fitness y parecía destinada a desarrollar su carrera sobre los escenarios. Tanto es así que es conocida como la “reina española del burlesque” gracias a su constancia y originalidad a la hora de escoger e interpretar sus referencias, sobre todo el Circo Freak y el Vodevil.

Pero no solo el burlesque llamó pronto a su puerta: su carrera como dj comenzó a la temprana edad de 14 años, pinchando música electrónica en riguroso vinilo y todavía hoy es requerida en numerosos festivales, pasarelas y eventos. En Granada fundó el colectivo de performance punk Freak Factory. Más tarde, una vez trasladada a Madrid, se introduce de lleno en la escena underground y no tarda en ser retratada por fotógrafos tan celebrados como Alberto García-Alix o Jaume de La Iguana. En la capital entra a formar parte de un nuevo grupo de performance Poison Dolls. Inmersa en este ambiente conoce a Petra Flurr y empiezan a actuar bajo el nombre de Krakovia con el que inicia una fructífera carrera con Subterfuge que continuaría en solitario y que después le llevaría también al teatro con The Hole.