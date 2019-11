Así es Violeta Hódar, la motrileña que podría entrar en 'Operación Triunfo 2020'

La música siempre ha estado presente en la vida de Violeta Hódar Feixas, la motrileña que podría entrar en Operación Triunfo 2020 la semana que viene. La joven de 18 años crece escuchando a su madre y a su tío materno cantar lírica y zarzuela. A los ocho años la apuntan en el Conservatorio Antonio Lorenzo de Motril. Elige el clarinete como especialidad, cuyo nivel acredita hasta un quinto curso. La granadina también toca el bajo.

Para Hódar, entrar en la Academia de OT es "una gran oportunidad". "Estoy emocionado porque es la primera vez que me presento a un casting. Hace poco era muchísimo más tímida. No podía cantar delante de mis amigas porque me daba vergüenza. Es un paso súper grande", cuenta a cámara después de haber pasado a la fase final de las pruebas, a las que se han presentado unas 10.000 personas en nueve ciudades españolas distintas.

Violeta ha superado la segunda prueba -previa a la fase final- interpretando una versión lenta de Crazy in love de Beyonce y dos temas de Jorja Smith, Don't watch me cry y Blue lights. Antes de ser elegida, Noemí Galera, sabedora de que en su casa se conoce la zarzuela, le ha pedido que cantara una. Finalmente, no se ha atrevido -quien sabe si interpretara alguna si llega a pasar el casting final-. "Cuando me dio la pegatina casi no me lo creo", reconoce en una entrevista con el programa de tele.

El R&B, su género predilecto

La aspirante nunca se ha formado en materia de voz. "Lo que más me ilusiona es la disponibilidad de profesores. No nos vamos a aburrir", ha recalcado la granadina, que está deseando dar clases de técnica vocal con Mamen Márquez. Entre sus artistas preferidas están Jorja Smith -basta con fijarse en su imagen y su manera de cantar para darse cuenta-, Amy Winehouse, Rihanna, Beyonce y Rosalía; y su género predilecto es el R&B.

A nivel personas, Hódar se define como "una chica extrovertida" a la que le gusta mucho "todo lo relacionado con las artes: la música, la danza, la pintura". Ahora está estudiando un grado de comunicación donde se forma en periodismo, comunicación audiovisual y publicidad.

Un centenar de candidatos de toda España se disputarán la semana que viene las 18 plazas para entrar a la Academia de OT. La prueba final se celebrará del 25 al 27 de noviembre en Barcelona. Ahí estará Violeta Hódar Feixas en representación de Granada. ¡Suerte!