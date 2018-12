'La mitad de la fama': así entiende el poeta Virgilio Caro Valero el arte

El escritor granadino Virgilio Cara Valero presenta este jueves su nuevo poemario, La mitad de la fama (Hiperión, 2018), en la biblioteca de Andalucía a las 19:30 con motivo del ciclo Letras Capitales. El acto literario, que contará con la participación de Juan Varo, cerrará el ciclo Letras Capitales hasta enero de 2019.

El libro se divide en tres capítulos: Donde la pintura, Colección particular y Donde las palabras. Los poemas surgen, dice la Junta en una nota, "de una contemplación detenida de ciertas obras de arte, o de la lectura de algunos textos; una observación que va siempre más allá de la anécdota que el lienzo o el mármol le ofrecen, provocando en el poeta pensamientos y reflexiones diversas: introspección a veces, momentos vividos otras. Todas se muestran teñidas de la misma intemporalidad que aquello que las ha provocado".

Virgilio Caro Valero es licenciado en Filología Española por la UGR y profesor de Lengua castellana y Literatura en el IES Alhendín de Granada. También amplía su actividad docente en los cursos del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla. En 1998 publicó su primer libro de poemas, Los años que pasé fingiendo. Desde 1999 dirige la revista literaria Los papeles mojados de río Seco.

El libro No he visto lo que he visto ganó por unanimidad el Octavo Premio Internacional Antonio Machado en Baeza. El jurado apreció en la obra "la coherencia entre tono y asunto". Se trata de un conjunto de cartas, que sustituyen a lo que habitualmente es el monólogo dramático, para dar voz a personajes de la cultura española moderna, todos ellos marcados tristemente por la historia.