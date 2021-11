“Voy a grabar un disco de jazz, hip-hop y funk”

En 2016 la joven trompetista tuvo un importante éxito en el festival. De esos que se recuerdan. Ahora vuelve de nuevo, más madura, ha sido además madre recientemente. Sigue acompañada por Joan Chamorro, su maestro y mentor desde sus comienzos. En la conversación mantenida con la Motis se percibe una inquietud y una evolución hacía nuevos territorios musicales.

–En 2016 abrió el festival de jazz de Granada, ¿qué recuerdos tiene de aquel concierto?

–Me gustaría tener alguna foto o algún video para tener más recuerdos de este concierto. Lo que sí te puedo decir es que en 2016 no era tan habitual para mí salir a tocar fuera de Cataluña. Así que estoy segura que el concierto tuvo que ser importante y épico en cierto sentido. Seguro que tocamos con mucha ilusión.

–Fue una niña prodigio, comenzó muy joven su carrera profesional, sin embargo los jóvenes no llegan a engancharse al jazz.

–Se habla mucho de niña prodigio. Bueno, es una forma de decirlo. En realidad fui una estudiante de música que tuvo la oportunidad de empezar a tocar y a trabajar. Tuve la suerte de estar bien acompañada por mi profesor Joan Chamorro y el resto de músicos que armó el quinteto de entonces. Gracias a ellos he aprendido mucho. Tocando y compartiendo con ellos. En mi caso es verdad que empecé muy joven, con diez años.

–¿Cómo fueron los comienzos en un entorno musical como el jazz dónde suele predominar la figura masculina? ¿Ha cambio algo en este sentido?

–Ha cambiado mucho en ese sentido. En la banda en la que empecé había niños y niños. Eso me permitió hacer amigos en un entorno de afición común y de aprendizaje. También había referentes de mujeres mayores en la banda como en el caso de Eva Garín o Eva Fernández. Esto me hizo sentirme muy capaz de tocar. Más adelante quizás me faltaron referentes pero cuando conocí a Ingrid Jensen me hizo tener un referente más cercano y parecido a mí.

–La pareja artística que forma con Joan Chamorro sigue funcionando a la perfección ¿qué significa para usted Joan? ¿Se ve actuando con otros músicos fuera de su círculo de confianza?

–Los dos hemos sido un buen binomio musical. Todavía seguimos tocando juntos aunque los roles han cambiado. Al final de este mes voy a grabar un disco con una banda diferente y esto si que supone un gran salto. Será un disco de jazz, hip-hop y funk. Una fusión más moderna. Seguiré tocando con mi quinteto pero me alejo un poco de mi música anterior. Tanto a nivel de músicos como de música.

–¿Cómo ha evolucionado su música desde tus comienzos?

–Al principio hacía mucho swing, el jazz más clásico. Pero he ido evolucionando también a través de la historia del jazz. Descubrí el be-bop, el hard-bop. Aprendí a tocar canciones de los años 50, 60 y 70. Más tarde me ha gustado mucho el jazz fusión, como la bossa-nova. Incluso de los 80. También hemos tocado temas de Amy Winehouse, por ejemplo.

–¿Como fue su experiencia de trabajar con un sello legendario como Impulse?

–Fue muy buena. Me dio la oportunidad de grabar dos discos, uno de ellos en Estados Unidos. ¡Y con invitados de lujo! Me dio la oportunidad con músicos como Gil Goldstein, Scott Robinson o Joel Frahm. Sin olvidarme de Perico Sambeat.

–¿En qué faceta se encuentra más cómoda, como compositora, cantante o trompetista?

–Me reconozco más en el perfil de instrumentista. Empecé con la trompeta, aunque la voz siempre la incorporé desde un principio. Quizás sea la trompeta lo que define más mi forma de trabajar.

–Cada vez son las mujeres que interpretan jazz en nuestro país, ¿tiene relación con alguna/as de ellas?

Tengo relación con muchas de ellas. Es muy interesante el proyecto de la Valparaiso Big Band en Almería. Este proyecto es una big band de mujeres que merece mucho la pena escuchar.–

¿De qué forma ha podido influir su maternidad a su música?

–La maternidad ha influido en no tener más tiempo. Es bonito pensar que inspira para tocar y componer música. Eso se verá con el tiempo. Me ha hecho sentir empoderada. Es una cuestión muy personal el hecho de ser madre.

–¿Está preparando un nuevo trabajo? ¿Se puede saber algo de él?

–Será un proyecto nuevo como he dicho anteriormente. Con el productor Christoph Mallinger, que también es mi pareja. Él es guitarrista y violinista. El nuevo disco será una indagación en el terreno del hip-hop y el funk, con música propia. Espero poder venir a Granada con este trabajo.