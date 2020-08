El Zaidín Rock cancela su edición por primera vez en 40 años debido al coronavirus

Isidro Olgoso definió en su momento al Zaidín Rock como "un gigante con los pies de barro". Año tras año, el festival gratuito más longevo de Europa ha resistido a los cambios de emplazamiento y a los bocados en su presupuesto. Hasta este atípico 2020. Los organizadores de la cita cultural cancelan su edición por primera vez en 40 años debido a la actual crisis sanitaria. "Hemos decidido esperarnos al año que viene porque el Zaidín Rock no se puede hacer de otra manera. El streaming a otros festivales quizá les venga bien. Me refiero a festivales más vanguardistas. No es el caso del Zaidín", se lamenta Paco Burgos, uno de los programadores del festival, cuyo aplazamiento llevaba decidido un tiempo.

Según Burgos, el "espíritu popular y multitudinario del Zaidín" impide su celebración en plena pandemia. "Otra forma de momento no hay. No tiene ningún sentido hacer el festival sentados y a una distancia de dos metros cada uno. Esta historia está atrayendo a muchos, la de hacer conciertos reducidos y sentados, cuando en otros sitios está la gente apretada y sin mascarilla", reprocha. Ya de por sí, en palabras del organizador, era "complicado hacerlo en un espacio tan estrecho (el recinto que hay entre el Palacio de los Deportes y el Estadio Municipal Los Cármenes)". "No nos queda más remedio de momento", zanja.

Un septiembre muy raro sin el Zaidín

Para Burgos, "septiembre sin el Zaidín Rock después de 40 años va a ser muy raro". "Granada no se entiende sin el Zaidín Rock en septiembre. Es el punto de reecuentro y de encuentro de mucha gente, empieza el curso y acaba el verano", explica el disc jockey, que señala que nunca antes se había suspendido, si acaso se ha aplazado a octubre por la lluvia.

Los organizadores del festival tenían la intención de hacer algo interesante por el 40 cumpleaños en la medida de lo posible, "pero ya con toda esta historia es algo que se ha quedado en el aire", aclara Burgos. A partir del mes de enero, empezaron a trabajar en la programación. "Ahora tenemos más tiempo para prepararla. Tenemos muchas ideas: actividades paralelas, volver a recuperar la exposición de carteles y fotografías", adelanta uno de los organizadores del Zaidín, que cree que el festival podría mejorar si se contara con "mayor número de servicios, que son necesarios; más facilidades para el público como las pantallas como tienen la mayoría de festival; y un mejor cartel artístico".

"Ideas hay. La cuestión es que haya dinero y respaldo"

"Ideas hay. La cuestión es que haya dinero y respaldo. Una parte es pública (ayudas del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta) y otra privada (Hermanos Toro). El Ayuntamiento pone el terreno y facilita la cuestión logística. Nos gustaría que fuese un espacio más ancho", pide Burgos. "Sobre todo deseamos trabajar. Demandamos una inyección económica más potente. Las instituciones deben apostar por el Zaidín, el festival de rock más antiguo de España y el más longevo gratuito de Europa", continúa.

Burgos cree que se necesita más ayuda económica pública. "Tenemos una gran dependencia de la empresa privada. Los carteles del Zaidín eran mejor cuando teníamos un presupuesto público más holgado. Cuando costaba impuestos a la ciudad, el Zaidín suponía 20 céntimos a cada ciudadano. El Festival de Música y Danza cuesta al ciudadano, vaya o no vaya, mucho más", recuerda el programador, que reconoce no haber recibido ninguna llamada de las instituciones tras la cancelación del Zaidín. "Conmigo no. Habla con el presidente de la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles (institución que creó el festival en los años ochenta), Antonio Ruiz, a ver qué te dice", sugiere.

Mejoras en la exposición de carteles, conciertos paralelos y mesas redondas

¿Cómo será el Zaidín Rock próximo? "No sé si durará más días, pero se intentarán hacer más actividades. Llevarlo más a Granada. Aumentar y hacer más interactiva la exposición de carteles; organizar mesas redondas; hacer conciertos paralelos con grupos de toda la vida del barrio o que han pasado por el Zaidín", responde. "Esas ideas están ahí, pero cuestan dinero y hay que moverlo. Las instituciones se deberían implicar más con este festival que es bandera de la ciudad", señala Burgos, que recuerda que la ciudad quiere ser capital cultural europea. "Salamanca o Madrid han fomentado y potenciado sus actividades culturales. Aquí se confunde el ocio nocturno con las actividad cultural", se despide.