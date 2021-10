"El circuito de salas tiene que seguir existiendo para que los grupos pequeños no mueran"

Cuando España empezó a rapear, SFDK ya estaba por allí, o casi. Zatu y Acción Sánchez (o lo que es lo mismo, Saturnino Rey y Óscar Sánchez) llevan 25 años recorriendo la geografía nacional e internacional y grabando con letras de oro su nombre en la historia del rap patrio. Para celebrar esas bodas de plata, el dúo sevillano celebró un concierto multitudinario en la capital de Andalucía para rememorar ese cuarto de siglo, una celebración que tuvo su continuación, pandemia mediante, en la entrega de la Medalla de la Ciudad de Sevilla, precisamente por hacer de embajadores de su ciudad en todo el globo. Ahora, con toda esta trayectoria, los sevillanos llegan al Cortijo del Conde para despedir la segunda jornada del Bull Festival.

¿Cuál es el secreto para seguir juntos 25 años?

Es complicado de definir (risas). Creo que la suerte jugó un papel importante porque conocí a esa persona, porque no es que Óscar y yo sigamos labrando nuestra relación a base de reuniones o de grandes discusiones,… sino que tuve la suerte de coincidir con alguien con el que todo va rodado. Somos polos opuestos en la manera de ser y de trabajar muchas veces, pero eso creo que al final eso hace que funcionemos. Es esa gente que se cruza en tu camino y se quedan ahí para siempre. Es el padrino de mi hija, es mi hermano, mi vida está hecha en torno a él.

Ahora, con más de 40 años, ¿qué queda de aquel chico que escuchó una canción de rap por primera vez con 13?

Cada vez más, la verdad. Lo había perdido de vista, pero relamente ahora con la edad veo que había sido listo de chico, tuve claro de qué iba la vida y que no quería formar parte de ella desde que tenía 17 años a lo mejor y hoy estoy mucho más cerca de todo aquello que pensé “no quiero hacer esto”, "quiero despertarme cuando diga", "hacer las cosas como diga", … imponer el ritmo de mi vida y en ello sigo (risas). Es verdad que cuando llegó la época que empecé a tener dinero llegó también la época de las deudas con Hacienda, solo existía por deudor, no era nadie y cuando llega esa momento, te montas una empresa, tienes que pagar todo lo que debes,... empiezas a formar parte de la rueda y a hacer lo mismo que todo el mundo. Ahí volvimos a ser pobres y ahora que volvemos a estar bien y me he hecho mayor sí que lo contemplo todo de esa manera, un poco como al principio, que no me gusta esto básicamente lo que nos ha tocado vivir e intento crear una vida hecha para mí.

¿Se considera un afortunado?

Cada día doy gracias. Es de lo que más consciente estoy. Aunque no tuviese dinero, las épocas que no he tenido dinero, seguía levantándome un lunes y leyendo un libro en mi patio entre las flores y ese es mi riqueza.

En una de sus últimas canciones se define como un "pobre con dinero" ¿es importante no olvidar de donde se viene para no perder la cabeza cuando lleguen las vacas gordas?

Básicamente es eso. Uno no deja de ser alguien del barrio, o no debería, y cuando alguien tiene dinero de cuna se nota, tiene una educación distinta (la mayoría de veces) y eso se huele, la gente que tiene dinero de cuna se huele. Si yo voy a comer al mismo sitio que él la manera de comportarnos es distinta, no es solo que yo vaya tatuado (risas).

"Hoy rapeais bien pero no tenéis olfato", dice en una canción ¿cómo ve a las nuevas generaciones, hoy compartirá escenario con muchas de ellas?

Muy bien, tío. Está en muy buenas manos. Y el rap andaluz con Fernandocosta, Foyone, Ayax y Prok, que son raperos que me gustan mucho, están en muy buena forma, se queda uno tranquilo.

Muchos de ellos han triunfado gracias a Internet, sin necesidad del apoyo de multinacionales. ¿Crees que lo tienen ahora más fácil?

Siempre es más fácil llegar en este sentido porque tú mismo lo expones, no tienes que esperar que venga una compañía, sino que el público habla y tú mismo expones tu música y tus cosas. Es más fácil eso, llegar rápido a la gente, pero bueno, también tendrá sus connotaciones negativas, todo tiene siempre sus cosas malas. Por ejemplo, se vuelve otra vez al single y la gente que vive así está como cuando sacas un disco y tienes la duda de si gusta o no y tienen que vivir eso cada mes y cuando bajan los números de una canción de pronto el miedo te corroe. Cada canción es como un disco, tienes que exponerte a como si eso fuese lo último.

También comparten escenario con Kase.O, con quien han colaborado en uno de sus Divertimentos, que no son más que un disco por entregas y ustedes ya dejaron caer que Redención sería su último disco como tal ¿cómo ve el futuro de la música?

Los discos no se venden, tío, cada vez están más fuera de juego. El presente es el digital, es básicamente lo que nos da de comer, eso y los conciertos. El digital es lo que funciona para un músico, la venta física está casi perdida. Siempre voy a apostar por lo físico porque ahora mismo estoy hablando contigo y tengo delante una colección de CDs, vinilos, libros,… y a mí me gusta tener las cosas y siempre seguiré sacando mis discos en formato físico. Por ejemplo seguimos sacando los vinilos que están muy funcionando muy bien. Para mí eso es casi una reliquia, un objeto de regalo y eso tiene valor. Además, con el digital te quitas del medio al diseñador de la portada y todos esos trabajos y me da mucha pena, entonces seguiré haciéndolo, al menos algunas copias limitadas y después siguiendo el ritmo de la vida y de cómo la gente coge las cosas.

En cuanto a los directos, dos salas muy vinculadas a SFDK como la Alcázar y la Fun Club ya no existen ¿el futuro de los conciertos es solo en macrofestivales?

No, que va. Después los grupos siempre tienen su gira. Ahora es verdad que hay muchísimos festivales, pero es solo una burbuja y eso un día caerá y se quedará solo los cuatro o cinco fuertes. Pero siempre cuando sacas tus discos haces tu gira a empresa, que es que alquilas una sala y la gente que vaya es lo que tú ganas. Y eso tiene que seguir existiendo ese circuito porque si no los grupos pequeños se morirían.

SFDK llega a Granada después de recibir la Medalla de Sevilla (concierto incluido) y el aniversario de los 25 años que congregó a más de 18.000 personas ¿se puede seguir viendo al rap como un género minoritario solo porque no suene en las radios?

Claro, yo lo veo así, ya es una música más. No lo miro como algo que está empezando o buscando su sitio, es una cosa más. A lo mejor ya no el rap como tal, el clásico, pero las ramificaciones de la música negra, el rap, el R&B,… es lo que mueve hoy las listas del planeta y aquí no las listas de la radio, pero luego en números todos funcionamos bien, en los festivales tienes que meter grupos de rap,… y hay artistas muy grandes, tanto de los nuevos como de los viejos, que lo petan y llenan salas y eso no se puede obviar.

Usted tampoco encaja con el típico rapero: hace ejercicio, tiene una hija, no bebe alcohol,… ¿es hora ya de dejar atrás el estereotipo del rapero con la gorra para atrás y la ropa ancha?

Los estereotipos cambian con el tiempo. Además a mí me dan un poco igual las leyes de vestimenta, intento ir acorde con los momentos que atravieso en la vida, sobre todo cuando escribo, me gusta exponer el momento en el que vivo y es lo que llevo adelante. Aunque a mí me gusta mi ropa, mis gorras (risas), además así los amigos de mi hija no me ven tan alejado de ellos como sus padres, pero la edad es la edad. Además la edad te lleva a replantearte un poco las cosas, lo que te viene bien y lo que mal. Eso creo que debería hacerse cada pocos años en la vida, un reseteo y arreglar esas cositas y no esperar a tener la edad que yo tengo.

Aunque se cuide, en sus canciones y en sus redes hace defensa de la marihuana, ¿cómo ve la legalización que pretende el Gobierno?

Lo veo bien. Es como todo, el alcohol es legal, pero no puedes decirle a nadie "jartate de esto" (risas) , las cosas tienen que tener unas medidas, pero que cada uno haga con su vida lo que quiera, al menos de cara a que lleves algo encima, yo no estoy haciendo nada voy a mi casa con mis cosas. Entonces me parece bien que la gente pueda hacer uso de su libertad.

Por cierto ¿cómo se informa un rapero?

Como en todo el mundo, en redes sociales.

Se lo pregunto porque en muchos de sus temas hay referencias a la actualidad ¿se puede ser artista sin estar al tanto de la actualidad y mostrarse crítico?

No creo. Belin, un artista de Linares, es un tío comprometido en su vida personal, pero su arte no refleja ninguna crítica ni nada y para mí es un artistazo [el jiennense es el autor de la portada de su último disco]. No creo que todo el mundo tenga que ser crítico, es verdad que en el rap tienes que estar siempre contra algo, pero yo nunca lo he visto así, creo que tiene que haber artistas para todo, música para todos los momentos, pinturas para todos los momentos. Muchas veces es más fácil la enseñanza cuando llega de alguien que no está enfadado, cuando llega suave y si ese es el objetivo (a no ser que tu objetivo sea rajar), entonces funciona mejor.

Para acabar, cuando celebren las bodas de oro estarán ya en los 70 ¿se ve en los escenarios hasta esa edad, como los Rolling?

Yo con esa edad no me veo tanto, la verdad. Ya estoy empezando a dejar de verme si te soy sincero, ya por ejemplo con 60 y tantos años no veo que mi trabajo sea estar siempre de gira y en la carretera, pero bueno, algo siempre hay que hacer. En movimiento estaremos,pero el cuerpo se cansa, y la mente también. Seguimos por ejemplo trabajando en nuestra música en el estudio, haciendo música para otra gente, pero yo tengo mi plan de que cada cinco años hacer un concierto gordo de aniversario y en medio algunas cosas, pero ir aminorando las giras potentes.