La banda granadina SUE cumple diez años con nuevo disco

Desde que en noviembre de 2011 la banda granadina SUE presentará su disco Ordenando el cenicero en Planta Baja, han pasado 10 años. Hoy vuelven con un nuevo disco, La Caja Negra. Antes de aquel 2011 hubo conciertos, temas y muchos músicos que compartieron junto a Paco Solana (el alma de este grupo) momentos con él, pero esa fue la fecha en la que el grupo adquirió más o menos la formación con la que se mantiene. En medio, discos, grandes canciones y muchas colaboraciones, impresionantes podríamos decir, algo que nos habla de una de las bandas más reputadas de la ciudad. En ese sentido, todos sus componentes tienen carreras brillantes en solitario, pero nunca quieren perder de vista su proyecto común, SUE. Hablamos de músicos de la categoría de Álvaro Blas, David Montañés, Carlos Marqués, Noel Ruiz, Juan Cabello y como no, Paco Solana.

Aprovechamos la ocasión para compartir un rato con Paco y preguntarle por el disco que presentan, estos años y en definitiva, tener más información de lo que va a ocurrir el jueves en Planta Baja, diez años después de su mítico Ordenando el cenicero. Por lo primero que le preguntamos es por estos diez años, si mira hacia adelante o hacia atrás, a lo que nos contesta, que “siempre miro adelante pero con el rabillo del ojo se ve lo que lleva uno a las espaldas, sobre todo para aprender de los errores y con el recuerdo de lo que se hizo bien, así que presentaremos nuestro último disco y repasaremos alguna de las canciones más emblemáticas de los anteriores”. Después de diez años, y con un panorama con momentos de auténtico frenesí musical, no sabemos cómo digiere tanto cambio, si se adapta, se aparta… y le preguntamos por qué ha cambiado, bajo su punto de vista, en la escena granadina y en su propio grupo, a lo que nos contesta que “sobre todo que ya no tengo ni idea de lo que se cuece en la ciudad salvo por lo que consigo pillar por las redes de amigos que siguen con sus proyectos y alguna recomendación de alguien en la barra de un bar, pero ya no salgo como antes así que ando desconectado. Y en SUE sobre todo el tiempo que he tenido para componer y grabar este disco, pandemia mediante, ahora si cabe tengo mas paciencia y meticulosidad a la hora de hacer las cosas”.

Un apartado especial, bajo nuestro punto de vista es la gran cantidad de artistas que han colaborado con ellos para este disco y para otros anteriores. En concreto, en La Caja Negra colaboran Raúl Bernal, Jimi García, Pruden Valdivieso, Marcos Muñiz, Jesús García Roldán, Irene Abrahamsohn, Hugo Solana o Lorena Álvarez, amén de los citados componentes de la banda.

La pregunta obligada es si sabe que es un músico muy querido, Paco nos responde que “el aprecio que pueda tener por parte de mis amigos es totalmente reciproco, he tenido la suerte de rodearme siempre de buena gente con la que se puede contar en cualquier momento, de ahí haber podido sacar un disco con colaboraciones dignas del Max Mix 7. No voy a destacar a nadie en particular porque para mí todas han sido igual de ilusionantes e importantes, habrá que ir al concierto para comprobarlo, pero si puedo decir que todos ellos han participado en alguno de los disco”.

Una caja negra es un dispositivo que registra la actividad, las conversaciones y demás información en aeronaves, trenes, barcos o naves espaciales, ahora es el disco edita SUE coincidiendo con sus diez años de carrera, al respecto, Paco nos comenta que “como siempre, el nombre del disco, no se me ocurrió hasta que hizo falta ponerlo en la portada, es el título de una de las canciones y como la caja negra de un avión ésta caja negra podría decirse que contiene parte de lo que ha pasado por mi cabeza en los últimos años”

Este jueves será un momento muy especial, Paco Solana nos comenta al respecto “espero que me dure la voz todo el concierto ya que hace tiempo que no canto tantas canciones seguidas y sacaré a pasear mi armónica. El bajo esta vez se lo dejo a nuestra nueva y flamante incorporación Bea Escamilla”.

Nos despedimos de este gran músico, tan considerado en la ciudad y con una trayectoria tan sólida, esperando disfrutar de su concierto, y de toda la banda SUE, en un lugar tan entrañable para ellos en lo que será una de las grandes citas de este 2021, que pronto se terminará. Suerte y a disfrutarlo