“Soy lo bastante vieja para haber visto quemas de sujetadores”

–¿Cómo encara Fangoria esta época pre festivales ?

–Lo bueno es que nos pilla ya con tres conciertos hechos, las presentaciones de Madrid y Barcelona con otro repertorio y ya la semana pasada con el primer concierto de verano que es más o menos como el de los festivales pero más largo.

–Fangoria lleva 30 años en los escenarios por lo que se han comunicado con varias generaciones. ¿Con cuál han conseguido más feedback?

–Piensa que cuando empezó Fangoria teníamos nuestra propia comunicación con los fans por correo a los que les mandábamos una canción al año solo para ellos. Ha cambiado el volumen y la escala, ahora puedes subir una foto y que lo vean miles, aunque básicamente nos relacionamos igual con ellos. Además, no creo en las generaciones, creo en los individuos. Me parece que hay gente súper alejada de lo que hacemos con nuestra edad y gente que puede habernos descubierto y que son afines y les ha interesado quién es Bowie o Warhol con 11 años.

–Toda una vida trabajando, ¿tiene como ejemplo a Raphael en cuanto a alargar el retiro?

–En cuanto a que es lo que a mí me gustaría hacer sí, una persona trabajadora que no para nunca. Nacho y yo somos muy poco bohemios en el sentido de decir, hacemos un disco y nos vamos de vacaciones. Eso no lo hemos hecho en la vida. Nos gusta esto y jamás hemos dicho eso de: “qué pereza”. Creo que esto no tiene edad, eso te lo marcan tus ganas y tus capacidades. En eso, efectivamente Raphael es un referente.

–¿Cómo se enfrentan al público de Granada?

–No es la primera vez que estamos en Granada, ni tampoco en este festival. Así que imagínate porque además tenemos aquí a los Planetas y una canción como Santos que yo te pinto... vamos encantados.

–Fangoria ha hecho de la frivolidad bien entendida un territorio propio. ¿Estamos en una época en la que la gente se toma demasiado en serio esto?

–No lo sé, porque la gente que lo haga no lo considerará frívolo. No hay que confundir además la frivolidad con la banalidad, son muy distintas. La frivolidad es una manera de entender la cultura y los grandes frívolos como Dalí u Oscar Wilde carecen de esa banalidad de la que estamos hablando. Por otro lado pienso que si Andy Warhol estuviera vivo estarían encantado con las redes sociales. Sería en rey y un influencer con 90 años. Lo que importa es la visión y no la corriente.

–Trasladando esto a las redes sociales ¿Lo que importa es el uso?

–Mira yo llevo toda la vida escuchando a los intelectuales mayores que yo que la tele es una mierda, y es tan solo lo que tú le pongas. Con las redes sociales sucede lo mismo: puedes seguir páginas y perfiles de cosas que te resulten estimulantes o puedes dedicarte a ver gatitos que también lo hago y me relaja muchísimo [Risas].

–Dicen que ver gatitos sube el ánimo.

–En Japón dejan que los trabajadores vean gatitos cinco minutos cada dos horas porque sube la productividad.

–Feminismo. Lo que se ha escuchado últimamente son las declaciones de Bebe diciendo que ella no es ni feminista ni machista.

–Entiendo perfectamente lo que ha dicho Bebe porque además no sé de qué estamos hablando. Si feminismo es que las mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y obligaciones creo que la mayoría de las personas estamos de acuerdo. Si a partir de ahí queremos hacer un panfleto... soy suficientemente vieja para haber visto quemarse sujetadores cuando era niña. Todas estas cosas las veo venir y lo importante es cundir con el ejemplo. Y creo que a Bebe no hay nada que se le pueda cuestionar.

–¿Los artistas deben posicionarse políticamente con todo lo que conlleva?

–Creo que deben hacer lo que les salga del mismísimo coño y si requieren posicionar que lo hagan y si no, que no lo hagan. Hay artistas que piensan que solo deben hablar de su disco y hay otros que les gusta abrirse en canal. Pero vamos detesto al artista mesiánico que ha venido a contar todo lo que es bueno y malo.

–Fangoria se ha mantenido durante tres décadas con un estilo muy arraigado. ¿El mundo cambia a su alrededor?

–Estás siempre lleno de influencias porque el mundo no se para. Pero las cosas básicas que son un poco tu anclaje en la música son las que te gustan cuando tenías 12 y 15 años. Y luego lo demás gravita alrededor. Nuestro anclaje es el punk, el glam, la música disco y el tecno... todo eso mezclado con lo que puede moverse a lo largo de las décadas es lo que somos.