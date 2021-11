La capital acoge el estreno nacional de la película 'Granada nights'

La capital acoge hoy, en las salas del cine Megarama de Neptuno, el estreno nacional de la película Granada nights, una producción dirigida por el antiguo estudiante del Centro de Lenguas Modernas Abid Khan que debuta como director con la historia de un turista británico que intenta superar el desamor en Granada y acaba adentrándose en el corazón de la vida universitaria internacional. Para el alcalde, Francisco Cuenca, que asistió ayer a la presentación de la película, esta es “una ventana gigante que atrapará a muchos otros viajeros y una invitación abierta a disfrutar de la belleza y las experiencias que ninguna ciudad mejor que Granada puede ofrecer”.

Durante la presentación del estreno, en el Teatro Isabel la Católica y con la presencia de numerosos periodistas de medios internacionales el regidor destacó el “orgullo de una ciudad que es capital del talento joven” por una Universidad “que atrae anualmente el mayor número de estudiantes Erasmus del país, y que también retiene a muchos de ellos que optan por quedarse a desarrollar su vida profesional entre nosotros”.

Tras recordar que “hace un par de semanas presentábamos el rodaje de la película de Barrachina”, Cuenca celebró que “hoy, esta ciudad cinematográfica por antonomasia toma de nuevo el protagonismo y lo hace también bajo la mirada de un director que, a pesar de su juventud, ya atesora galardones”, en referencia al hecho de que Granada Nigths ganase el premio de Mejor Película en el Barnes Film Festival y haya sido seleccionada en otros importantes festivales de cine.

El casting de Granada nights incluye a Oscar Casas (Jaguar, Xtremo), Antonio Aakeel (Tomb Raider), Quintessa Swidell (Coming up as Cyclone in DC movie Black Adam) y Tábata Cerezo (The Mallorca Files).