Último centenario de 2022: el nacimiento de Manuel Benítez Carrasco

El próximo jueves 1 de diciembre se cumplirán 100 años desde que naciera, en pleno Albaicín, el que luego sería un poeta que paseó el nombre de Granada por tantos países: Manuel Benítez Carrasco. Con este motivo, se están organizando diversos actos y de distinta índole en Granada, como la exposición El poete del Albaicín regresa a su barrio en la Sala de Exposiciones del Centro Cívico del Albaicín o un recital poético el mismo jueves en el Salón de Actos del mismo Centro Cívico Purita Barrios en la Plaza Aliatar, que contará con la guitarra de José Manuel Cano.

En nuestro caso, hemos creado un Homenaje el próximo domingo 11 de diciembre en el Teatro Isabel la Católica, será a las 19;00 horas y en el mismo, con el periodista Jaime Bedmar como maestro de ceremonias habrá recitadores, obras más flamencas, otras más clásicas, estrenos...y sobre todo un componente emotivo constante, tanto por las obras elegidas como por el contexto en el que se desarrollarán.

El origen de esta propuesta, nace hace muchos años ya, cuando paseando con mis hijos por constitución, el pequeño, me preguntó, señalando la escultura que hay de Manuel Benítez Carrasco." ¿Papá, quién es este hombre tan normal? Claro, la respuesta ton tanto aplomo como evasiva que le di, me obligó a conocer realmente a este personaje, pues quería profundizar en un próximo paseo en mi respuesta. Ahí me encontré con Manuel Benítez Carrasco, un poeta que vivió de su arte y siempre tuvo nuestra ciudad en su corazón y en sus alabanzas. Estas fueron numerosísimas en México, Argentina y sencillamente numerosas en otros países hispanoamericanos. Eran otros tiempos, claro, distintos y distantes, tanto que en los “saraos”, un poeta y recitador, era una figura atractiva y se les contrataba para contar con ellos. Solo por el hecho de que alguien viva de su arte merece un respeto, si es además un arte como la poesía y si es paisano, pues seguramente, sume en el aprecio por su obra, al menos es lo que nos ocurre a algunos. En este concierto, se interpretarán obras hechas con textos suyos o inspiradas en el universo de imágenes que transmite. Una de las obras que se interpretarán, es La barca, en la que se recrean versos tan expresivos como:

“La barca… la barca…

con solo decir...la barca…

huele a marisma la boca

y sabe a sal la palabra.

Así...la barca...la barca…

¿qué cuanto quiero por ella?

Mi barca no es solo mi barca”

El texto fue escrito durante un estancia en Cuba, en 1955, y como puede comprobarse, conectan con el mar y con todo lo que la gente que ama el mar, su mar y además tiene una barca, grande o pequeña, da igual, les simboliza. Estas palabras, en boca de un cantaor como Pepe Luis Habichuela, con aires de alegrías, tan de mar, son, a priori, una simbiosis perfecta. Otro momento bonito será escuchar a Rafael Delgado Placeta del Salvador.

“Placeta del Salvador,

tres acacias en el aire

y mi madre en el balcón”

Otro momento mas bullicioso será cuando Paco Pérez, recite Juerga en el Cielo, acompañado de una de las mejores guitarras de Granada, Rubén Campos. Así tendrá mayor efecto este poema en torno a una juerga que se “forma” en el Cielo con motivo de la “llegada” de Don Ramón Montoya y el encargo de Dios a San José para que hiciera una guitarra, que allí no había...

En el homenaje, habrá momentos en los que se hable de su vida, anécdotas y en el plano musical, también estrenos de obras que se han creado sobre sus textos, como Sueño Granada de Carlos A. Fernández, una obra para solistas, coro, cuerda y guitarra española en torno a este poema que describe nuestra ciudad. La suite El perro cojo ocupará gran parte del inicio de este homenaje, pues son seis episodios, en los que el compositor Lupión Casas pone música a este imponente relato de Benítez Carrasco. Creando una obra para coro, cuerda, soprano y barítono tan descriptiva como emotiva. Ortos artistas que colaborarán será el catedrático de composición y premio de composición Reina Sofía, Juan Cruz-Guevara, el recitador Víctor Burgos, el Coro de Cámara de Granada o el Cuarteto Barroco, amén de los solistas Francisco Bermúdez, Caridad Cordero y el tenor Carlos Jiménez. En definitiva, será un encuentro en torno al poeta granadino, con composiciones creadas en torno a sus textos con testimonios sobre él y todo ello en el marco de un centenario a un poeta de la tierra. Un sentido homenaje con música y músicos, también de la ciudad.