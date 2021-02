La Biblioteca de Andalucía se rendirá al cine mexicano y a la ciencia ficción

Buenas noticias para los cinéfilos granadinos. La Biblioteca de Andalucía, sede de la Filmoteca en la ciudad de la Alhambra, despedirá febrero con una nueva película dentro del ciclo de cine mexicano contemporáneo, González: falsos profetas, y el estreno Under the skin de Jonathan Glazer. Ambas se proyectarán hoy (y el viernes) a las 16:00 en la sala Val de Omar.

Hoy se podrá ver el primer largometraje del chileno formado en México Christian Díaz Pardo, que a sus 38 años, pone el ojo en un fenómeno que atraviesa América Latina, la explotación de la fe por parte de iglesias cristianas no católicas. Una película protagonizada por el actor español Carlos Bardem, quien da vida al personaje del pastor Elías, cuyo trabajo es lucrarse fraudulentamente de las llamadas de inocentes a los que les dice que si confían en Dios todo se arreglará y les recuerda su aportación económica.

En contraste con el largometraje mexicano, la Filmoteca pondrá la película de Jonathan Glazer. Under the skin se trata de una adaptación surrealista de la novela homónima de Michel Faber, en la que una misteriosa mujer interpretada por Scarlett Johansson deambula por las calles de Escocia, arrastrando a hombres solitarios hacia un destino fatal. Está considerada por The Telegraph como una de las mejores películas británicas de la historia, y The Guardian la describió como la mejor película del 2014, año en el que vio la luz en los cines británicos.

Las proyecciones tendrán lugar en la sala Val de Omar y contarán con todas las medidas higiénico sanitarias recomendadas por la Junta de Andalucía como reducción de aforo y distancia de seguridad. Se recomienda al público revisar en la web de la Filmoteca de Andalucía los horarios de cada película por si hubiese cambios de última hora.