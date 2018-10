El compositor granadino Sergio de la Puente pone música a la película 'Sin fin'

El pianista Sergio de la Puente ha compuesto la banda sonora de la película Sin fin, primer largometraje dirigido por los hermanos César y José Esteban Alenda, que, protagonizado por Javier Rey y María León, se estrenará en salas el próximo 31 de octubre, en base a una historia que ha hecho suya para componer una música en la que hay "mucho" de él.

La banda sonora compuesta por De la Puente, que sale a la venta el 24 de octubre, incluye Timeless, primer adelanto y tema principal de la película en los créditos finales. Es una canción que viste la historia de amor de los protagonistas con "una cadencia armónica" enfundada en la voz de Ana Franco. La temática de la pieza musical expone "la fugacidad del tiempo a través de la historia personal de los personajes que gravita en la inquietud existencial de cómo rendir nuestro tiempo y qué hacer con él".

Componer, grabar y interpretar casi toda la banda sonora me ha dado libertad para crear"

El músico, que ha contado con la colaboración en los arreglos de cuerda de Timeless de la Orquesta Sinfónica de Bratislava (Eslovaquia), explicó que, "exceptuando algunas guitarras y la canción, toda la banda sonora" la ha "compuesto, grabado e interpretado instrumentalmente", lo cual le ha dado "libertad para crear".

Se da la circunstancia de que con los hermanos Alenda mantiene una relación creativa que viene de largo. Así, sus trayectorias "han ido en paralelo desde sus inicios", y, desde su primer filme, ha estado "poniéndole música a todas sus historias, y ahora abren una nueva etapa en su camino con su primer largometraje", que tiene un guión que le pareció "sublime desde sus inicios".

Para De la Puente, la inspiración para componer la canción Timeless vino de "la historia y sus personajes", aunque también de "situaciones personales". Así, "en esta música hay mucho de mí, estoy muy satisfecho con el resultado", afirmó el compositor. "Siempre intento hacer mías las historias para poder inspirarme mejor", agregó.

Producida por Sergio de la Puente -piano, guitarra y programaciones-, y compuesta con Ana Franco, Timeless ha contado también con la colaboración, entre otros, de Gabriel Sarlo, al bajo; Eloy Aróstegui, en las guitarras; José Uribe, como percusionista; y Joan Martorell, en la dirección, orquestación y arreglos de cuerda.

La película Sin fin es una historia de amor con viajes en el tiempo que trata sobre la dificultad de las personas para aceptar la realidad tal y como se presenta. Cuenta con la participación de RTVE en la producción.

César y José Esteban Alenda, hijos del productor y distribuidor de cine José Esteban Alenda han escrito y dirigido ocho cortometrajes entre los que destacan El orden de las cosas (2010), Matar a un niño (2011) e Inertial Love (2012). Ganadores de un Premio Goya, y nominados en otras ocasiones más, los hermanos Alenda han conseguido la Biznaga de Plata del Festival de Málaga en dos ocasiones.

De la Puente acaba de terminar la banda sonora para un proyecto que se podrá ver en planetarios de España y seguramente en el resto del mundo llamado Beyond The Sun sobre la vida en otros planetas. Además, trabaja también junto a la compañía de Teatro Yllana en la que va a ser su próxima producción, The Gagmovie, "un canto con humor al mundo del cine", explicó el músico, que se reconoció como "como pez en el agua", y también colabora en una película sobre Nepal titulada All The Souls que está terminándose de rodar.