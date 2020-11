“Los conciertos permiten evadirse del discurso único”

Trabajador infatigable, Fran Perea lanza este mes nuevo disco, Canciones para salvarme. Ni siquiera la pandemia ha cortado la línea de evolución artística constante que el malagueño emprendió con La chica de la habitación de al lado, un álbum más pop vinculado a la serie que lo hizo popular, Los Serrano. Partiendo de ahí y pasando por sus raíces del Sur o las influencias folk de Viaja la Palabra, Perea repasará toda su carrera musical y adelantará algunas sorpresas en el concierto que ofrecerá este sábado en el Teatro Calderón de Motril.

–¿Canciones para salvarme es un álbum de temas que surgieron en el confinamiento?

–Bueno, entonces yo estaba trabajando en un disco nuevo pero lo paré y me dediqué a atender peticiones para participar en actos y echar un cable con lo que se podía, con conexiones en directo, grabando cosas... Luego me pareció bonito hacer un homenaje a esa música que creo que nos salva, nos cura y nos ayuda a sobrellevar situaciones tan terribles como esta. Realmente más que en el confinamiento surgió en el postconfinamiento.

–En tus últimos trabajos ha habido más influencia de cantautores norteamericanos y nacionales de los 70. ¿Cuáles son esos referentes?

–El anterior trabajo, Viaje a la palabra, sí que tenía un aire más folk, con guitarras acústicas, más estilo James Taylor. Y en cuanto a artistas que canten en español tengo muchísimos referentes, como Drexler o Pedro Guerra.

"Me pareció bonito hacer un homenaje a la música que nos cura y nos ayuda a sobrellevar situaciones tan terribles”

–¿Cómo definiría su evolución como músico?

–Me di a conocer a través de temas que eran la banda sonora de una serie y luego me he permitido hacer otras cosas. Ahora mismo me encuentro muy contento con el sonido que estoy haciendo. Creo que mis canciones se tienen que sustentar sólo con una guitarra.

–En el concierto va acompañado del diseñador Marcus Carus, que dibujará en directo.

.–Sí, nosotros llevamos trabajando juntos desde 2018 y la idea es completar la experiencia. Al final yo tengo mucho vínculo con las artes escénicas y me gusta contar historias a través de las canciones. A veces eso es más fácil hacerlo con poesía visual. Usamos un fondo de acuarela pregrabado por Koi Samsa, otro artista con el que ya he trabajado, y sobre esos fondos más abstractos Marcus cuenta una historia. Nos llevamos muy bien, nos entendemos perfectamente y yo creo que va a ser un aporte interesante para el espectador.

–Al escenario suben dos artistas pero hay ocho personas detrás de esta gira, Fran Perea en concierto. ¿Qué supone una actuación en directo en un tiempo como este?

–Supone seguir haciendo nuestro trabajo, que es lo que nos gusta hacer. Y para el público supone salir un poco de la rutina y viajar a otros mundos posibles. Les abre la puerta para evadirse de este discurso único que tenemos: el coronavirus. Yo, al menos, desde que he podido salir a carretera lo he hecho. Y la gente lo agradece muchísimo.

–Mantener un bolo en una situación como la de ahora es todo un logro. ¿Ha planeado en algún momento la sombra de la suspensión?

–Claro, hablamos a menudo con el Ayuntamiento de Motril y hacemos un seguimiento de la situación para modificar los horarios o lo que sea necesario. En función de la venta, se pueden tomar también decisiones. Pero, por suerte, a día de hoy, el concierto sigue.

"Empecé con temas que eran la banda sonora de una serie y luego me he permitido hacer otras cosas”

–Es un hombre polifacético: director de productos audiovisuales y teatro, también actor en ambos medios, promotor cultural con su propia compañía de teatro y sello discográfico... ¿La televisión, el cine y las actividades en streaming pueden ofrecer esa vía de escape?

–Eso está muy bien pero la música en directo o una obra de teatro permiten compartir emociones con otro tipo de gente. Los humanos somos gregarios y compartir en grupo es lo que hace único este tipo de experiencia. Por eso se toman todas las medidas necesarias para que se pueda seguir haciendo.

–El invierno ya se planteaba malo pero ha empeorado. ¿Después de Motril tiene muchas fechas cerradas?

–El panorama ha empeorado mucho pero ahora mismo tengo varias conciertos previstos y seguimos cerrando cosas para febrero y marzo. Por ejemplo, el 10 de diciembre regreso otra vez a Granada, a la taberna J&J. El siguiente día a Estepona.. Y luego Sevilla, Córdoba...