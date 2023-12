¿Quién es el concursante de Granada de OT 2023 que tiene una canción entre las más virales de España?

El interés que levantan los concursantes de Operación Triunfo 2023, incluso desde antes de que la Academia del talent musical abriese sus puertas, es innegable. Los días se hacen cada vez más largos y a las muchas clases que tienen a lo largo de la semana para formarse y preparar sus temas de las galas, se suman algunos momentos de desconexión que los 'triunfitos' aprovechan para descansar, charlar o cantar otras canciones, algo que agradecen mucho los seguidores del formato ya que les permite ver a sus concursantes favoritos interpretando otros temas.

Además, no son pocos los antiguos concursantes que siguen el día a día de los nuevos moradores de la casa y comentan cada movimiento o cada actuación. Y varios de ellos no han dudado en destacar el concurso o las interpretaciones de uno en concreto. Se trata de Paul Thin, el joven de Armilla está regalando grandes momentos en el concurso gracias a su sensibilidad musical y la infinidad de temas que él solo toca en la sala del piano.

El de Armilla se convirtió en el favorito del público en la Gala 1 tras una actuación impecable en la Gala 0 con su particular 'Way Down We Go' de Kaleo, y a la semana siguiente volvió a formar parte del grupo de los tres más votados por la audiencia. Aunque ya llegaba al programa apuntando maneras tras su interpretación de 'Mbappe', la canción de Eladio Carrión con la que se presentó al casting.

En los últimos días, Paul se ha mostrado un poco inseguro al no terminar de encajar con los compañeros y tras una charla con Abril Zamora, profesora de Interpretación, en la que esta le pedía que no dejase que esa sensación eclipsara su paso por el concurso, el propio armillero se abría ante sus compañeros para pedirles que le ayudasen a integrarse. Una charla que, a priori ha resultado algo fría por parte de sus compañeros, y que no ha pasado desapercibida para los seguidores del concurso.

"Paul va a romper el panorama cuando salga de ahí. Guardad tweet", escribía en las últimas horas Cepeda, exconcursante de OT 2017.

Paul va a romper el panorama cuando salga de ahí. Guardad tweet. — Luis Cepeda (@cepedaoficial) December 10, 2023

Aunque no ha sido el único en mostrar su interés por el de Granada. Hace algunos días el concursante cantó junto a Ruslana y Martin varias canciones de Lola Índigo y admitió que le gustaba la música de la granadina, algo que no pasó desapercibido para la de Huétor Tájar que no dudo en mostrar su apoyo por redes.

paul q bueno eres q viva el mixto de la chana — *•.༺۞༻GRX༺۞༻.•* (@lolaindigomusic) December 5, 2023

Paul cuenta con varias canciones publicadas en plataformas de streaming como 'Lola' o 'La Camarera'. No es la primera vez que se presenta a un concurso musical, ya que en 2021 fue ganador de Tierra de Talentos, el talent show de Canal Sur.

De hecho, 'Lola' lleva varios días en el número tres de las canciones más virales de España en Spotify.