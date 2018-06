El concurso Emergentes reúne a bandas de trap, psicodelia y metal en su final

Granada siempre ha sido una de las canteras musicales del país. No son pocas las ocasiones en que la vanguardia sonora del momento salió de la capital. Desde los Ángeles a Los Planetas pasando por Lagartija Nick y el inexcusable Morente, el aluvión de nombres que puede saltar a la cabeza no tiene apenas comparación a nivel nacional, con la excepción evidente de Madrid o Barcelona.

El Concurso de Bandas Emergentes, que se celebra cada año en la sala Planta Baja, es una buena muestra de ello. Hoy el Paseo del Salón acogerá la final de su séptima edición a partir de las 21:00. La cita con la música joven ha ido evolucionando, descubriendo a músicos de todo tipo, ensanchando cada vez más el amplio rango de géneros derivados del rock y el pop.

Los asistentes podrán comprobarlo al escuchar a los tres grupos que componen esta finalísima: Fajalauzza, Zines y Colectivo Da Silva. Todos con sonidos y claves distintas, aunque todos con letras en español. "No es casualidad", comenta Carlos Jiménez, vocalista del Colectivo DaSilva, que desde hace un año tradujo su repertorio, repleto de canciones en inglés, al idioma patrio. El joven grupo granadino comenzó así una nueva etapa con la que poco a poco están convenciendo al público y a la escena de la ciudad, siendo considerados por muchos como una de las grandes promesas de la música local. Tal y como cuenta Jiménez, para ellos este concurso supone "una oportunidad y un escaparate perfecto con el que hemos crecido desde que veníamos con 15 años simplemente a escuchar los conciertos y pasárnoslo bien". Eso mismo, pasárselo bien es lo que parecen querer transmitir con su trabajo, un sonido fresco, repleto de influencias de la llamada nueva psicodelia y el look veraniego del dream pop, propio de artistas y grupos como Mild high club, Mac Demarco o King krule.

También en la vanguardia se encuentra Zines. El trap y la música urbana, géneros a la última moda de la escena actual, son las bases sobre las que el autodenominado artísticamente como Cráneo Prisma, ha construido este proyecto musical. "Pasé mucho tiempo, desde que empezó a surgir el trap, intentando buscar un sonido como el que tengo ahora", cuenta el cantante gaditano, pero desde hace poco más de un año, "me he dado cuenta de lo que quiero cantar, sin tener caer en el estereotipo que se tiene dentro del género".

"Me presenté al concurso sin muchas pretensiones, simplemente por disfrutar un rato enseñando la música que hago, pero ahora claro que me gustaría grabar y poder ganar un disco", cuenta el único componente de Zines en referencia al premio de este concurso, que no es otro que el derecho a la grabación de un álbum en el estudio de Producciones Peligrosas de Granada, con todos los gastos y asistencia técnica cubierta.

Lo mismo le ocurre al grupo de rap metal, Fajalauzza, cuyas expectativas cuando se presentaron al concurso no eran excesivamente altas, pero que entienden que "grabar en es una oportunidad tremenda". La propuesta de estos granadinos sorprende por la ambición multidisciplinar que desprende, mezclando géneros que van desde los citados rap y metal, al flamenco, intentando fusionar la tradición con lo más moderno de la escena musical, siendo el aspecto visual un protagonista más de un lenguaje arraigado a lo granaíno como eje de expresión.

Una cosa está clara en la final de Emergentes este año: gane quien gane, parece imposible aburrirse.