La editorial Esdrújula se planta ante la crisis: se traslada a una nueva sede y abre una librería

La pandemia lo paralizó todo. Incluido el sector cultural, que vive ahora uno de sus peores momentos. Sin embargo, personas como Mariana Lozano, una de las fundadoras de Esdrújula Ediciones, ha decidido hacerle frente al temporal. ¿Cómo? Emprendiendo una nueva etapa con la editorial trasladándola a una nueva sede (en calle Las Flores, 4) y abriendo en ella una librería. Lozano celebrará este sábado la inauguración del espacio con un brunch poético y la firma de ejemplares de tres títulos publicados en la editorial granadina este año: Enseñanado a nadar a la mujer casada de Juan Carlos Friebe; Sonetos para el fin del mundo conocido de Javier Gilabert y Diego Medina Poveda: y Ciudad Laberinto de Víctor Abel Jiménez Jódar.

Los cambios atienden a "un cambio de dirección en la empresa". "Ahora seré yo, una de sus fundadoras, la que dirija la editorial en solitario, pero muy bien acompañada de un equipo sobreesdrújulo", aclara. En estos meses en los que las editoriales no han podido compartir con los lectores ni ferias del libro ni presentaciones, la editora decidió "darle a la marca un giro esdrújulo que se adaptase mejor a los nuevos tiempos, de ahí la idea de buscar una nueva sede con mayor visibilidad, que posibilitara el contacto directo de los lectores con los autores y que permitiera hacer recitales o entrevistas y emitirlas en streaming", explica.

Lozano adelanta que de aquí al otoño está prevista la publicación de una veintena de títulos de diferentes géneros (novela, poesía, relatos, narrativa infantil y juvenil, y ensayo). "Como no puedo nombrar a todos prefiero no dejar fuera a nadie, pero invito a los lectores a que visiten la página web donde pueden ver algunas de las novedades que verán la luz en 2021, o se acerquen por la sede para charlar con un café y un buen libro", destaca.

Abre una librería en plena pandemia, ¿no se ha decidido en el peor momento? "En estos seis años de andadura editorial Esdrújula siempre ha tenido una sede física y deseaba que en esta nueva etapa siguiera siendo así; buscar un nuevo local que me permitiera tener un escaparate del catálogo y organizar firmas y presentaciones en streaming le daba un nuevo sentido al proyecto y permitía rentabilizar el espacio, además de dotarlo de mayor visibilidad. Quizá este sea el mejor momento para ese cambio porque, como ya se sabe, 'no hay mal que por bien no venga", defiende la editora.

Para Lozano, la cultura siempre ha sido y será "necesaria". "En la primera etapa del confinamiento surgió la necesidad de que los proyectos culturales fueran más online que nunca. Esdrújula Ediciones siempre fue pionera: con venta a través de su página web, sin gastos de envío a destinos en territorio nacional y una sección de descargas gratuitas con las primeras páginas de los libros. Durante la cuarenta ofrecimos gratis eBooks de gran parte del catálogo", cuenta. Ahora la idea es que los actos puedas ser seguidos desde cualquier punto del mundo. Única, sincrónica y sobre todo poética, la editorial Esdrújula continúa por otro camino. Que no pare de andar.