"Me encantaría actuar en un festival de música electrónica"

Jorge Pardo (Madrid, 1956) comenzó a tocar la flauta "por casualidad". También manejaba la guitarra, pero creció rodeado de artistas con mucho talento en este campo, por lo que acabó escogiendo el instrumento de viento. Finalmente, aquella casualidad le llevó a labrarse una de las carreras más destacadas del flamenco, llegando a colaborar con aristas de la talla de Camarón y Paco de Lucía, a la vez que creaba su propio estilo, en el que mezcla influencias de todo tipo. El músico madrileño actuará el sábado en Gójar con motivo del ciclo Zona Jazz.

-¿Qué aporta la flauta al mundo del flamenco?

A lo mejor tenemos entre nosotros un Paco o un Camarón de la Isla, pero no le estamos prestando atención"He tenido la suerte de poder conocer a Paco de Lucía en un momento de su vida que fue muy creativo"

-En el primer disco que grabé con Paco de Lucía empecé a trabajar con ella y se vio que tenía su papel en la música. Luego ya han surgido flautistas en generaciones posteriores que han ido incorporando ese lenguaje y se ha convertido en un clásico del género.

-¿Se puede hablar de usted como creador de esa corriente?

-Dicho así suena un poco rimbombante. Digamos que estaba ahí el día que se hizo la foto. Tuve además la suerte de aprender de gente muy buena, en calidad musical y humana. Durante casi cuatro décadas, he ido dando sentido a ese instrumento, puesto que una flauta no es solamente copiar las falsetas de la guitarra, sino que tiene también su papel melódico.

-¿Por qué decide aprender de forma autodidacta?

-En aquella época, la enseñanza musical no tenía la oferta que tiene ahora. Uno tenía que buscarse la vida por su cuenta si no quería ser un músico académico. Así que en mi caso pasé por el conservatorio, pero estuve sólo un año porque tenía la sensación de que allí no iba a aprender lo que quería. Tuve suerte en mis encuentros personales y siempre me rodeé de gente que me enseñó bien. También tuve la atención y la determinación para aprender.

--Para alguien que mezcla tantos géneros, ¿cómo es el proceso creativo?

-El proceso creativo, para todos los artistas, siempre es caótico. Es un proceso en el que te vas dando golpes por todas las esquinas. Es un proceso bonito, pero también muy tenso, ya que si amas la música, no puedes menos que tener un sufrimiento de saber cuál es el destino de esas melodías que tú haces. Pero no hay otra manera, es la forma en que sale la música. Aunque es cierto que otras veces se pone muy fácil.

-¿Esa mezcla es consecuencia de escuchar todo tipo de música?

-Eso de la mezcla de géneros, que ha aparecido en la pregunta anterior, quizá haya gente que lo haga en un laboratorio, de una manera fría. Hoy día se habla mucho de la fusión. Estamos todos al día con ella, en la comida, la arquitectura. Hay influencias de diferentes estilos que se acomodan al gusto de cada artista. No diría que mi caso sea una cuestión fría, sino que toda la música que has escuchado en tu vida a la hora de sacar la melodía pues van saliendo.

--¿Se ve actuando en circuitos ajenos al flamenco como hizo El Cigala en el Sonorama?

-Me encantaría. Me gusta hacer llegar mi música a gente que no atiende a lo que hago y eso ocurre cuando te programan en festivales que no son de tu género, sino que pertenecen a públicos que no te conocen. Así que siempre es muy excitante trabajar en festivales que van dirigidos a otro público que no están vinculados a ti. Me encantaría tener más acceso a esos festivales de música electrónica.

- ¿Cómo es su relación con él público de fuera del flamenco?

-Ya con el grupo Dolores teníamos esa tendencia de experimentar con los instrumentos electrónicos e incluso con los primitivos ordenadores que había en la época. Así que para mí no es nada nuevo esencialmente. También en mi vida siempre he estado en contacto con generaciones posteriores y anteriores a la mía.

--¿Qué ha supuesto en su carrera la figura de Paco de Lucía?

-He tenido la suerte de poder conocerle en profundidad, casi 20 años, en un momento de su vida que fue muy creativo y yo era muy jovencito. Me descubrió el mundo del flamenco en todas sus facetas, tanto la musical como la humana, así que tanto él como otra gente de ese ámbito marcaron mi vida.

--Colaboró en La leyenda del tiempo, que en su momento generó rechazo entre el público. ¿Cómo recuerda la grabación del disco?

-Esa fue quizá la gran enseñanza de Camarón: su apuesta sin límites por lo que a él le emocionaba, gustase o no a la gente. La historia ha demostrado que vivió un pequeño gran fracaso con La leyenda del tiempo, pero con el paso de los años se ha convertido en un gran disco para la gente. Éxito y fracaso muchas veces se dan la mano.

-Alfonso Losa me dijo en una entrevista reciente que pasarían muchos años antes de volver a encontrar a alguien como Paco o Camarón. ¿Está de acuerdo con él?

-A los humanos nos gusta mucho tener estas referencias gigantes. En la época de Paco y Camarón eran dos jóvenes muy prometedores, pero también muy díscolos y no todo el mundo les hacía caso y siempre ha habido polémica con las críticas que recibían. Así que a lo mejor tenemos entre nosotros un Paco de Lucía o un Camarón que no le estamos prestando atención, quizá esa atención la recibirán dentro de 20 años.

-¿Por qué siempre recalca en sus entrevistas que es payo y hace flamenco?

-Es un poco una manera de romper tópicos y tabúes en esta música. Es cierto que el mundo gitano, en todas sus vertientes, copa la creación y la puesta en escena de esta música. No voy a decir lo contrario, eso es una realidad, pero también lo es que ningún arte pertenece a ninguna etnia, sino que es libre y si tú eres capaz de amar ese arte, eres capaz de ejecutarlo y meterte dentro de esa disciplina.