Nada detiene a Natalia Lacunza, ni siquiera el confinamiento por el coronavirus. La cantante, que lanzaba en marzo su segundo trabajo, EP2, estrena ahora En casa, la segunda parte de ese disco con cuatro de las canciones ya incluidas en el primero y que ahora se han grabado en acústico y producidas por ella misma. Aunque de momento no hay fechas para conciertos, la exconcursante de Operación Triunfo ya ha confirmado una primera firma de discos el 4 de julio en Granada.

Olvídate de mí, Dile, Algo duele más y A otro lado, son las cuatro canciones -lanzadas solo en formato digital- que conforman este último lanzamiento de la pamplonesa. "Me apetecía hacer este disco con canciones únicamente en acústico. Es algo que la gente me lleva pidiendo desde hace tiempo, y también me gustan las canciones limpias, tan solo mi voz y la guitarra", señala en una entrevista.

Experimentos musicales durante la cuarentena

Lacunza (Pamplona, 1999) asegura que el confinamiento le ha venido "genial" para hacer aquellas cosas que antes no podía, "experimentar" con nuevos sonidos y "probar" a producirse ella misma: "Estos meses de encierro estuve probando cosas nuevas con la guitarra, empezando a producir de manera muy básica y muy humilde, con las cosas que tenía en casa que básicamente eran mis instrumentos y el ordenador", afirma.

En casa destaca por esos arreglos de guitarra y de melodía donde se muestra el sonido más intimista y experimental de la artista, que refleja así las emociones de su último año. "Cada canción tiene una historia diferente de lo que me pasó. Cada una tiene un significado y me vuelco de una manera diferente", cuenta.

Aunque, si la cantante tuviera que quedarse con alguna (que es "tremendamente complicado") elegiría A otro lado: "Fue la primera que compuse en verano del año pasado, y, para mí fue un desahogo total. Vomité todas esas energías negativas que sentía dentro, los malos sentimientos… Siento que con esa canción eché un montón de cosas que necesitaba expresar", se sincera.

Además, se siente muy orgullosa de ella, porque consiguió "empacar muy bien el inglés con el español", algo muy importante para la artista porque en sus composiciones nunca antes había mezclado ambos idiomas, era uno u otro.

Una perdona muy trabajadora

Lacunza, que justo hace un año publicaba su primer EP Otras alas, y que en marzo sorprendía a sus fans con el segundo, se define como una persona "muy trabajadora": A veces es negativo, pero siempre intento que todo salga lo mejor posible hasta llegar lo más cerca de lo que pueda considerar perfecto, aunque eso no exista", argumenta.

Esa misma exigencia es la que le ha llevado a volcarse durante el confinamiento en la composición y grabación de En casa, aunque, para ella, tanto sus dos primeros EP como esta segunda parte son, todavía, una carta de presentación de lo que vendrá más adelante.

"Quiero hacer un álbum completo, con sus 12 o 14 canciones, pero creo que todavía es demasiado pronto. Necesito meditar y llevar más allá la composición para que eso salga bien. Además, de que también necesito tiempo. Saqué ambos discos muy rápido y para el álbum se necesita un mayor espacio y estar conmigo misma también", expone.

Ahora, lo único que tiene en mente es hacer una gira "redonda". "Estoy muy centrada en cómo va a ser la gira, porque dadas las circunstancias hay que tener mil ojos con todo. Pero aún así estoy muy orgullosa y feliz de que pueda seguir sonando la música este verano".