Una escultura abierta, clara y sin complejos

Oihana Cordero es una artista llegada a Granada desde el País Vasco y afincada en la ciudad tras pasar por la Facultad de Bellas Artes donde se licenció y, posteriormente, llegó a alcanzar el título de Doctorado, desarrollando su tesis en el Departamento de Escultura. Valiente decisión pues no está la tendencia escultórica en sus momentos más altos ni es un modo de expresión que goce, desgraciadamente de los excelsos postulados que tuvo. Todo lo contrario, en la actualidad, la escultura es la hermana pobre de las expresiones artísticas; es una rara especie, casi en peligro de extinción.

Las causas parecen claras: materiales muy caros, difíciles de manejar y almacenar, supremacía absoluta de las nuevas tecnologías, cambio radical en los conceptos plásticos y estéticos, ejercicio material laborioso. También, si se me permite, poco interés por parte de los autores en entrar en la dinámica de tan dura y compleja materialidad y, por supuesto, no hay que olvidarse de ello, escaso mercado para una producción que ya no goza siquiera de aquellos presupuestos con que ayuntamientos de otros tiempos contaban y que adquirían piezas -la mayoría de pésimo mal gusto- para llenar las infinitas rotundas con las que los responsables de los municipios pretendían la regulación del tráfico, además de darse cierto tono cultural que los ennoblecieran.

Lo cierto es que la escultura, últimamente, se encuentra muy de capa caída. Muy lejos quedaron, ya, los grandes episodios escultóricos de tiempos pasados. Por eso, cuando nos encontramos con una artista con clara filiación escultórica sentimos renacer ese gran estamento que tanto honor y gloria dio a la creación artística.

La creadora, dentro de su joven madurez, tiene un historial amplio con acertadas posiciones en una profesión en la que se encuentra perfectamente asentada. Ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Columbia de Nueva York, otra en Dresde (Alemania), además de las llevadas a cabo en España donde se ha conformado un compacto y preclaro estamento creativo que la llevado al centro de una escultura a la que ella ha concedido una posición de suma artisticidad.

También está en posesión de varios premios: el Premio Fondo de Adquisición de Obra en la 80 Exposición Internacional Artes Plásticas Valdepeñas (2019), las Ayudas a la Producción Artística de la Universidad de Granada (2017), el Primer Premio Arte y Enfermedades de la Cátedra Arte y Enfermedades de la Universidad Politécnica de Valencia (2013), el Primer Premio en Pintura y la Mención de Honor en Escultura en los Premios Alonso Cano de la Universidad de Granada (2012), la Mención de Honor en Malagacrea en Modalidad de Artes Visuales del Ayuntamiento de Málaga y la Mención de Honor en la Modalidad de Fotografía en la IX Convocatoria de las Becas Artes Visuales José M. Vidal (2012), entre otros.

Su número de comparecencias expositivas es, asimismo, extenso y su obra se ha visto en espacio de importancia en el contexto general del arte, tanto nacional como internacional -CAC Málaga, el Instituto Cervantes de Nueva York, la Bienal de Florencia, el Museo Provincial de Jaén, Teatro Escalante de Valencia, Museo de la Universidad de Alicante, Museo del Traje de Madrid, Palacio de los Condes de Gabia en Granada, Museo CajaGranada, Universidad de la República en Montevideo, en Preview29 de Frankfurt, por citar sólo algunos-.

Por todo ello, se puede adivinar que Cordero no es nueva en nuestro arte y su presencia es poderosa en esa plástica granadina que tantas satisfacciones proporciona en una creación joven con los horizontes perfectamente abiertos y seguros. Actualmente es profesora en el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la UGR.

La obra de Oihana Cordero se posiciona en los medios de una escultura nueva; de una realidad donde el concepto está por encima de cualquier otra circunstancia estética. La artista plantea una idea y desde ella recopila elementos materiales para que aquella oferte su máximo estamento significativo. Su obra sugiere, abre caminos, evoca, levanta expectación, hasta provoca, con objeto de crear un espíritu cómplice con la mirada inquisidora de un espectador que se deja manipular conceptualmente por esas formas inquietantes que la artista proporciona. Sus obras no producen indiferencia, amplían las sugerencias de la visión y abre infinitas expectativas.

Ella es una artista sólida; tiene perfectamente claros cuáles son sus planteamientos conceptuales y sabe cómo hacerlos llegar con una claridad de ideas que no deja espacios para las dudas. Su lenguaje es justo, configurado con una gramática exacta donde los elementos materiales están adecuados a las ideas de las que parte. Su trabajo, nos obstante, no se circunscribe a una única línea de actuación. Es autora de esculturas puras, decantadas hacia los postulados de una plástica exultante que envuelve claras posiciones del abstracto. Son esculturas claras, muy bien acondicionados en continente y contenido.

Pero, al mismo tiempo, abre sus perspectivas compositivas y nos conduce por otros medios donde la realidad está muy bien acondicionada en otros medios materiales, siempre dejando que la idea manifiesta su más intima posición. Asimismo, la obra de Oihana Cordero, también, traspasa los límites de la escultura pura y dura para establecerse en unos espacios intervencionistas donde los objetos componen sutiles estructuras que rozan lo que son afortunadas instalaciones de poderosa conformación conceptual. Su obra nos hace participar de una problemática social de muy amplio espectro; dejando claro las iniciativas de una realidad con muchos campos de visión.

En estos horizontes de abierta expresión, con una escultura muy bien estructurada en fondo y forma, se encuentra la obra de una artista que está perfectamente establecida en los medios de una realidad artística actual, que asume, sin complejos, los principios de un arte que no tiene ni tiempo ni edad y que, además, llega de manera fácil, sin estar condicionados por los errores que tanto se dan en el arte contemporáneo demasiado intervenido por encriptadas posiciones a quien casi nadie llega y sólo sirve para que la inmensa mayoría inicia una lógica huida. Oihana Cordero es una artista que ofrece, sin intermediarios, un arte nuevo, justo necesario y, además asequible.