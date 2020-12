Un año de cine

Casi nada en 2020 es lo que era. El mundo del cine no escapa del cataclismo que ha supuesto en todos los ámbitos: el modelo comercial ha cambiado radicalmente debido a los condicionantes impuestos por la crisis sanitaria como ningún otro suceso en la historia. Para las salas de exhibición, el Covid-19 puede ser el fin o el inicio de un nuevo modelo. Ni siquiera la guerras habían paralizado la distribución cinematográfica como sí ha logrado el Covid-19. Así lo señala José Abad, investigador y profesor de la Universidad de Granada, quien se muestra poco optimista con la recuperación del sistema anterior. “La pandemia también ha supuesto un serio revés para la industria del cine. Ha conseguido lo que no consiguieron las contiendas mundiales en el siglo XX: detener casi por completo la producción y la distribución de películas. Desde el punto de vista de los estrenos en salas, hablamos de un año nefasto”.

Aún así, el escritor señala algunos títulos que han logrado destacar en el caos que ha supuesto para la exhibición y difusión de cintas. “Tenet, de Christopher Nolan, ha sido el único éxito mundial en los últimos meses; ha recaudado más de 360 millones en todo el mundo, una cantidad extraordinaria para estos tiempos de aforo limitado, pero insuficiente para una película que ha costado 200 millones. Otras películas han pospuesto el estreno hasta ver qué pasa –yo me he quedado con las ganas de ver Dune de Denis Villeneuve– y otras se han reorientado hacia las plataformas, que han sido las auténticas beneficiarias de la crisis”.

El director del Cineclub Universitario de la UGR, Juan de Dios Salas, también se ha quedado esperando el estreno de Dune: tenía prevista la proyección de la anterior versión aprovechando la llegada de la nueva y el retraso le ha visto obligado a suspenderla. Sin embargo se muestra algo más optimista respecto a la recuperación del modelo anterior de exhibición en salas cuando todo se normalice. “Yo creo que los espectadores volverán a las salas de cine –o al menos lo espero–”.

Y si todo parece indicar que el futuro de las salas pasa por reinventarse para seguir resultando atractivas en un mundo en el que las plataformas de televisión se han quedado con casi todo el pastel, también los canales de difusión de los estrenos han tenido que adaptarse.

Ni siquiera las guerras mundiales lograron interrumpir la distribución de películas

En ese sentido, Salas destacaba que revistas como Dirigido por ha tenido que suspender su edición esta primavera, en la que “pasó del número 508 de marzo al 509 de septiembre”. Abad señala que otras se han mantenido haciendo especiales monográficos, pero está claro que la cancelación de estrenos y festivales ha salpicado a todas la ramificaciones del sector audiovisual.

Por supuesto, también a los rodajes. En ese sentido, el director de cine José Sánchez Montes comenta que lleva esperando desde marzo para poder grabar un documental que por ahora permanece aplazo. El realizador granadino se muestra aún menos optimista a la hora de valorar 2020. “Desde el punto de vista cinematográfico, en cierta medida es un año en blanco. Se puede dar por perdido”.

La consolidación de las plataformas pone en peligro la supervivencia de las salas de cine

No sólo se han estrenado muy pocos títulos es que estos han quedado desdibujados entre los titulares sanitarios, no ha habido festivales o se han celebrado de forma virtual... “Yo soy académico y ahora me llegan publicidades de películas de las que no había oído ni hablar. La gente ha producido pero no ha estrenado ni distribuido. Ahora tengo que ver el mayor número posible de títulos de cara a los Goya y este año va a ser un trabajo ingente”.

Y es que, con los cines cerrados, las críticas seguían llegando a los medios de comunicación generales sin que los lectores supieran muy bien ubicar esos estrenos para ver la cinta. “Eso revaloriza la figura del crítico cinematográfico. Ahora no sólo califican, también sirven para informar a los espectadores de las cosas que hay”, comenta Juan de Dios Salas.

Así las cosas, ¿cuáles pueden considerarse las grandes cintas de un año en el que tanto audiovisual se ha consumido aunque sea en la televisión? En opinión de Abad, además de Tenet, 1917, de Sam Mendes; que se estrenó de enero; Corpus Christi,de Jan Komasa; Pinocho, de Matteo Garrone y Mank, de David Fincher (NetfliX). Una lista a la que Salas suma Antebellum, dirigida por Gerard Bush y Christopher Renz; El hombre invisible, de Leigh Whannell; y Nación cautiva, de Rupert Wyatt.