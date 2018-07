"Sería fantástico si hubiera más mujeres instrumentistas en la escena jazzística"

Considerada una de las cantantes de jazz más interesantes del panorama europeo, Claire Martin (1967, Londres) ha desarrollado su carrera musical en paralelo con la de presentadora de la BBC. La artista, además, ha colaborado en proyectos de diversa índole, aportando su voz a prestigiosas formaciones como la RTE Orchestra, The Royal Northern Sinfonía, The BBC Big Band y la BBC Concert Orchestra, entre otras. Sin olvidar que su trabajo ha sido aclamado por crítica y público en los cinco continentes. El Festival Jazz en el Lago, organizado por el Ayuntamiento de Atarfe en el paraje natural de la Ermita de los Tres Juanes, despide hoy su 17 edición con la actuación de Martin junto a la del pianista granadino Sergio Pamies.

-¿Cómo descubrió que quería ser cantante?

Ella Fitgerald llegó a ser tan popular como Adele, pero los niños de hoy no están tan en contacto con el jazz"

-Cuando era niña asistí a una escuela de baile donde solíamos cantar mucho. Era una bailarina de ballet terrible, pero tenía la voz más alta y me animaron a una edad temprana a hacer spots en solitario para los espectáculos que presentamos. Fue entonces cuando decidí preparar mi voz y quizás algún día ser una cantante. Tenía alrededor de 12 años en ese momento. Me convertí en profesional a los 19 años.

-¿Las chicas de ahora prefieren una Ella Fitgerald o una Adele?

-Tengo una hija de 15 años que escucha a Ella por mi culpa, pero creo que prefiere a Adele porque es más actual y popular. Ella alguna vez fue tan popular como Adele, pero no para esta generación más joven de niñas o niños, ya que no están en contacto con el jazz de la misma manera que en aquellos años. ¡¡¡Tristemente!!!

-Se lo digo porque, al menos en España, están saliendo muchos hombres cantantes de jazz, que antes no había casi...

-Sí, siempre ha habido más cantantes de jazz femeninos que cantantes masculinos. Estoy de acuerdo en que también en el Reino Unido estamos viendo aparecer más cantantes masculinos. Esto solo puede ser algo bueno y sería fantástico si también viéramos más mujeres instrumentistas en la escena. Mi cantante de jazz masculino joven favorito en este momento es el cantante australiano Josh Kyle. Él es increíble.

-Le pregunto por los nombres propios en su carrera: Grapelli y los Oasis.

-Bueno, tenía menos de 20 años y me pidieron que fuera a París con el gran guitarrista Martin Taylor para tocar en su álbum con Stéphane. Me sentí muy honrada y sobrecogida. Hicimos un par de canciones juntas y él parecía bastante viejo y frágil al principio, pero luego tomó el violín y se transformó en el músico más enérgico y divertido. Fue tan amable y entusiasta conmigo y nunca olvidaré esa experiencia. Noel Gallagher de Oasis era el guitarrista de uno de mis álbumes porque mi productor Paul Stacey estaba en la banda Oasis en ese momento. Se suponía que debía cantar en vivo con él, pero en el camino a la sesión de grabación me quedé atrapado en el terrible tráfico de Londres y no llegué a tiempo, tuve que poner la voz después, cuando ya se había ido. Sin embargo, me dejó su púa de recuerdo.

-Veo sus discos y canta como los estándares del Great American Songbook como piezas pop. ¿Tanto le gusta?

-Amo todo tipo de música. El jazz es mi primer amor, por supuesto, pero soy un gran admirador de Kate Bush, Joni Mitchell, Donny Hathaway, Radiohead y Steely Dan. Es importante escuchar todo tipo de música, pero no me gusta la basura que mi hija escucha en la que hay una melodía cero (risas) y me he convertido en una madre que grita: "¡Apaga esa basura!". Ese no es el arte de escribir canciones, al menos no como yo lo pienso.

-¿Como radiofonista, qué tal la experiencia de estar a los dos lados del micrófono a la vez?

-Sí, realmente disfruto la transmisión y llevo 17 maravillosos años en la BBC. Entrevistar a ídolos míos como Michael Brecker, Pat Metheny y Diane Reeves fue una experiencia increíble. El viejo adagio es verdad: los verdaderos genios son las personas más agradables.

-¿Hay alguien que le haya fascinado especialmente como entrevistadora?

- Brad Mehldau es increíblemente brillante y lo encontré muy atractivo y agradable. Al igual que André Previn y Kurt Elling. ¡Solo he tenido una mala experiencia entrevistando a un famoso músico de jazz, pero no puedo decirte quién! ¡Digamos que me dieron con monosílabos, lo cual fue muy difícil!

-Ha actuado acompañada de una orquesta clásica y ha dado conciertos a piano solo. ¿Qué le gusta más?

-Cantar con una orquesta es un regalo sónico y me encanta. Ojalá pudiera hacerlo más. Estoy seguro de que la mayoría de los cantantes dirían lo mismo. Luego, en el otro extremo de la escala viene solo un dúo con un pianista, esto también tiene su magia especial y puede poner a prueba la fuerza de una canción, ya que estás muy expuesto en esa instancia. Me encantan estas dos experiencias musicales, pero mi alineación favorita incluye piano, bajo y batería, el enfoque tradicional del trío de jazz.

-¿Estos meses alterna trío de órgano y banda de swing, no?

-Sí, estoy probando un nuevo trío de órgano con el gran guitarrista Jim Mullen, además de tocar tríos de piano. Recordamos la música de Wes Montgomery y el órgano es perfecto para eso. Es como una mini orquesta en sí misma.