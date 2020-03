El festival Barnasants reivindica el legado del granadino Carlos Cano

El festival Barnasants reivindicará el viernes en el Teatre Joventut de L'Hospitalet el legado del granadino Carlos Cano, cuando se cumplen veinte años de su muerte, de la mano de Giulia Valle, considerada una de las intérpretes más originales y relevantes de la escena jazzística europea.

Carlos Cano en clave de jazz, que también cuenta con el apoyo de Taller de Músics y Carlos Cano Producciones, será un espectáculo en el que Valle, acompañada por un sexteto de músicos y Rusó Sala, recreará una decena de las grandes canciones del artista, quien con sus letras siempre apoyó a las minorías y criticó las injusticias sociales.

De origen italiano, Valle ha reconocido que al inicio del proyecto apenas conocía al cantautor, pero "he descubierto a un Carlos Cano reivindicativo en muchos aspectos, con un mensaje atemporal, con el que me he sentido muy identificada, sobretodo por el precio que pagas por ser una alma libre".

"Soy maruja y canalla"

Asimismo, ha dejado claro que ha querido "respetar el legado del granadino. Todo lo que he construido está hecho para poder atrapar desde las señoras que lo escucharon durante toda su vida a los jóvenes, desde las marujas a los canallas, dicho en tono coloquial y no despreciativo, porque yo también soy maruja y canalla".

A la vez, ha desvelado que en el proceso se ha enamorado de las letras del cantautor, dos de las cuales ha traducido al catalán, "respetándolo mucho, en un reto muy importante para mí, porque ha sido como poner mi libertad al servicio de su libertad". Las canciones al catalán serán Sempre, dedicada a Lluís Llach, y Lluna d'abril.

El concierto, que durará entre hora y cuarto y hora y media y será grabado, estará tamizado por el jazz, "pero irá mucho más allá de eso". Giula Valle no descarta que en el futuro pueda haber una segunda parte, al aseverar que "me dedicaría el resto de mi vida a versionar a Carlos Cano, hay mucho material. He descubierto a un reivindicador en muchos aspectos, con un mensaje atemporal, eterno, tan fresco como si lo hubiese escrito ahora".

Cataluña, una tierra que Cano amó

Una de las hijas del trovador andaluz, Amaranta, que el viernes estará en el concierto, ha enviado hoy una carta en la que recuerda que su progenitor siempre se sintió muy cercano a Cataluña, "una tierra que amó a través de Lluís Llach, Paco Ibáñez o Marina Rossell". Sobre su obra, ha indicado que es "poética" y de "denuncia a toda manifestación de intolerancia, así como de reivindicación de los derechos humanos".

A lo largo de su carrera, Giulia Valle ha subido a importantes escenarios de todo el mundo, desde el Blue Note NY, en Nueva York, al San Francisco Jazz Center o ha participado en eventos como el Festival de Montreal.