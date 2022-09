Cierra con 'Boikot' el festival Zaidín Rock

Último día de los momentos felices en el barrio del Zaidín, no porque nunca más vuelvan a serlo sino porque el rock deja de sonar por sus calles hasta el año que viene, concretamente, en sus próximas fiestas.

El sábado fue el día de cierre de esta edición del Zaidín Rock, que ha vuelto a contar con pesos pesados entre su cartel, comenzando con Boikot, que dio el pistoletazo de salida a esta jornada.

Los madrileños llevan sobre en la carretera desde 1987 y son una de las bandas de referencia en el rock nacional, como lo atestigua su casi quincena de trabajos publicados, entre los que destaca la trilogía La ruta del Ché, o haber pisado escenarios de todo el mundo. Habrá que ir pronto a las instalaciones del Zaidín para coger sitio para el que será uno de los grandes conciertos del festival.

Los Ilegales tomaron el relevo de Boikot en el Zaidín Rock con su estilo lleno de influencias pero apegado siempre al rock .

Los de Jorge Martínez llegaron a Granada para celebrar sus propios 40 años en la música, con un concierto en el que repasaron sus grandes éxitos pero también hubo hueco para algunas de las canciones de su nuevo disco, Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido.

Los Tahúres zurdos son, como tantos otros grupos del Zaidín Rock, una de esas formaciones que "se tomaron un tiempo", concretamente entre 2004 y 2019, cuando sus integrantes decidieron aparcar este proyecto que surgió a finales de los 80 en Navarra.

Su nombre no deja lugar a dudas. Juan Justicia, Sergio Flores y Alejandro Pérez se unen para formar The fixed trio, otro de los grupos granadinos en el cartel de este año, que llegaron al Zaidín con su Blues Rock.

Eskóbula tuvo el honor de despedir la edición de 2022 del Zaidín Rock. Rockmetalpunk es la referencia más nueva de este cuarteto formado por Rafa, Javi, Juan, Dani y Gorry, y en el que se pueden notar influencias de Purple, Maiden y Extremoduro, entre otros.