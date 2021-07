La Alhambra se abre a nuevos géneros musicales

Cuando aún quedan unos días para finalizar el Festival de Música y Danza de Granada, la ciudad anuncia un nuevo evento para la Alhambra: 1001 Músicas, como parte del programa Septiembre en el Generalife. Alejándose de la danza clásica y el flamenco tradicional, el recital que se celebrará en septiembre pretende acercar la música más actual y moderna al público granadino.

Para ello, cuatro artistas se subirán al escenario durante todo el mes de septiembre en el Teatro del Generalife: Love of Lesbian, Lori Meyers, Loquillo y Rozalén. El objetivo es claro: volver a poner a Granada en el centro del panorama musical y seguir proyectando la capital como ciudad cultural, tal como ha afirmado la directora del Patronato, Rocío Díaz, en la presentación del evento de este lunes.

El festival está organizado por la productora Proexa, con más de 30 años de experiencia, y cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, el Patronato de la Alhambra y Generalife y la Junta de Andalucía. La presentación ha tenido lugar este lunes en el Pabellón Sur del Teatro del Generalife y se ha contado con la presencia de Loquillo y de Alejandro Méndez, guitarra y vocalista de Lori Meyers.

Los artistas se muestran expectantes por actuar en la Alhambra

Alejandro Méndez, en representación del grupo granadino, ha afirmado en la presentación que es “todo un honor volver a casa” y sobre todo a un lugar como la Alhambra. Comparándolo con grandes conciertos como el Wizink Center de Madrid, el grupo Lori Meyers está encantado de poder dar música al edificio que tantas veces han visitado y admirado.

Por su parte, Loquillo tampoco ha querido perderse la presentación de este lunes, aunque aún arrastrando la afonía que le hizo cancelar su concierto en Córdoba hace unos días. Aún así, ha manifestado lo agradecido que se encuentra de formar parte de este festival. Además, ha puntualizado que lo que más le ha gustado de este cartel es que los grupos son españoles, “de casa”, porque normalmente estos proyectos se dan a grupos de más índole internacional. Así, reivindica que se le dé un lugar a “nuestra cultura, nuestra música y nuestros artistas”, ya que “la cultura española tiene un gran futuro por delante”.

Rozalén y Love of Lesbian no han podido acudir al evento, pero han enviado un saludo a través de un vídeo destacando la ilusión que les da actuar en este edificio emblemático. Santiago Balmes, de Love of Lesbian, ha asegurado que es “un placer poder poner música a esta arquitectura tan maravillosa”, la cual tanto él como su grupo han visitado en varias ocasiones como turistas. Rozalén, por su parte, asegura que es un honor poder actuar “entre tanta belleza y tanta historia”.

Las entradas se pueden adquirir desde la tarde de este lunes, 12 de julio, a través de la web www.1001musicas.es o a través de Ticketmaster. Habrá diferentes secciones para cada concierto con diferente precio. Loquillo tendrá un precio mínimo de 40 euros, las de Love of Lesbian y Lori Meyers podrán adquirirse a partir de 45 euros y las de Rozalén por un mínimo de 50.

Por su parte, Loquillo ha querido tener un detalle con aquellas personas que compraron la entrada para su concierto de hace más de un año, el cual finalmente no se pudo celebrar por la pandemia. Así, el artista ha habilitado una preventa exclusiva de 72 horas para aquellos seguidores que quieran cambiar su entrada antigua por una para el próximo septiembre.

LOVE OF LESBIAN.3 de septiembre.

El grupo catalán Love of Lesbian será el primero en aterrizar en el Teatro del Generalife, y lo harán el 3 de septiembre a partir de las 21:30 horas.

Nacidos en el año 1997, a lo largo de su primera década editan sus primeros discos, construyendo a su vez una identidad propia que la convierte en una banda única en su entorno y referente para muchos en el panorama musical indie actual. Desde entonces, el grupo se ha convertido en todo un éxito de ventas tanto en España como en Latinoámerica. En ‘1001 músicas’ presentarán su nuevo disco ‘V.E.H.N (Viaje épico hacia la nada’, la esperada continuación de su disco ‘El poeta Halley’.

LORI MEYERS. 11 de septiembre.

Lori Meyers vuelve a casa. Nacido en el municipio de Loja en 1998, el grupo comenzó a tocar con tan solo 16 años inspirados por el pop británico y el rock americano. Su primer disco salió en 2004, y desde entonces se han ganado un sitio en la música indie española.

Alejandro Méndez, guitarrista y co-vocalista del grupo, ha anunciado en la presentación de este lunes que el grupo prevé estrenar su nuevo álbum en septiembre u octubre, razón por la cual en 1001 músicas se podrán escuchar los primeros temas del nuevo disco como Punk o Presente, sus dos últimos singles.

LOQUILLO. 17 de septiembre.

José María Sanz Beltrán, más conocido por su nombre artístico Loquillo o Loco, es la personificación de la rock star española. Después de dejar su banda Los Trogloditas en 2007, Loquillo se ha mantenido en la esfera musical del rock español hasta la actualidad. En 1001 músicas presentará su último disco, El Último Clásico, donde mira fijamente al futuro sin perder sus raíces que tanto han enamorado al público español.

ROZALÉN. 24 de septiembre.

Rozalén es una de las voces femeninas más reconocidas de nuestro país. Es una de las artistas de mayor éxito en el directo, además de una importante activista social, defendiendo con su música los derechos de las minorías y comunidades más desfavorecidas. En el festival presentará junto a su banda El árbol y el bosque, su cuarto álbum de estudio. Sobre el escenario, como siempre, le acompañará Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos, que ayudará a llegar con su música a todo el público de manera inclusiva.