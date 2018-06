La 'fiesta del cine' en versión original aterriza en Granada

Las pasadas ediciones de la fiesta del cine han dejado suficientemente claro que si la gente no va a las sales no es porque no quiera o porque haya una pobre oferta de películas. Quizás una de las únicas pegas que se le pueden poner a esta iniciativa bianual es que no incluye los pases en versión original que ofrecen semanalmente algunas cadenas. Una de ellas es Kinépolis, presente en Granada con sede en Pulianas y el Centro Nevada. Esta cadena de cines de origen belga suele estar atenta a las necesidades del público más cinéfilo, con estos pases especiales, maratones, preestrenos, proyección de filmes clásicas e independientes. Entre todas ellas, esta semana han decidido poner en valor la versión original.

Los cines españoles de esta marca celebrarán la primera edición del Original Version Film Festival del 26 al 28 de junio. De martes a jueves, las salas de Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen, Valencia, Alicante y Granada Pulianas se llenarán de una amplísima selección de largometrajes en V.O. Siguiendo la estrategia de la fiesta del cine, estos pases especiales (no los de las películas dobladas) tendrán un precio reducido de 3,70 euros en el caso de Alicante y 4,90 euros en los otros tres complejos. Una diferencia reseñable con esta otra iniciativa es la falta de acreditación necesaria para disfrutar de la oferta. En el caso de Granada, esta no se ofrecerá en Kinépolis Nevada al estar ya disponible en su hermano mayor.

El festival ofrecerá filmes actualmente en cartelera y algunos estrenos recientes

A pesar de ello, ambos complejos ofrecen cada semana varios pases en versión original. Además de otras apuestas más cinéfilas como los maratones y estrenos de cine independientes (Cine con K) o incluso de películas clásicas (KineClassic), Kinépolis siempre tiene un hueco para las películas en su lengua materna, donde dominan las proyecciones en inglés.

Tamara Bonillo, gerente del cine de Kinépolis Pulianas, defiende la variedad lingüística cinematográfica al ser "el tema del inglés una realidad. Ahora mismo muchos colegios ya son bilingües. Cada vez a la gente le gusta más ver las películas en su versión original. Tiene que ver con la cultura actual, y eso se puede ver en muchos casos". Por ello, durante estos tres días van a ampliar la apuesta diaria que ya llevan a cabo, incluso con una sala dedicada especialmente a estos pases. Desde Kinépolis, han decidido apostar por este festival "en primer lugar por la afluencia que cada vez es mayor a este tipo de pases en versión original, y luego por los comentarios que nos han llegado a través de nuestros clientes", apunta Bonillo.

Aparte de las películas actualmente disponibles como Jurassic World: el reino caído, durante estos días se podrá disfrutar de nuevo de destacados estrenos recientes como Dunkerque, Gru 3 o la oscarizada La La Land. Además, el festival traerá de vuelta a la pantalla grande dos de las mejores obras de Stanley Kubrick, como La naranja mecánica. Toda la cartelera se encuentra disponible en la web www.kinepolis.es.