"El trap y el flamenco reflejan en sus letras las fatigas del pueblo"

Soleá Morente (Madrid, 1985) reconoce estar "nerviosa" horas antes de su concierto de hoy en la sala Industrial Copera, pero su voz al otro lado de la línea dice lo contrario. La cantante granadina responde con voz dulce y calmada a las preguntas sobre su nuevo trabajo, Ole Lorelei, que ha preparado junto a Alonso Díaz, el líder de Napoleón Solo, y la cantautora asturiana Lorena Álvarez.

-¿Qué espera de la presentación en Granada?

Son momentos difíciles tanto para las mujeres como para los hombres, pero la gente se está concienciando"

-Estoy bastante ilusionada y tengo muchas ganas de que llegue. Presentar un disco nuevo en la ciudad donde uno vive siempre impone. Tengo respeto a todos los sitios en los que actúo, pero Granada es Granada.

-¿Qué ha aportado Napoleón Solo al disco?

-Me ha aportado cosas muy importantes para mí. Es un disco que surge de una conversación entre amigos que comparten impresiones. Siempre he sido muy fan de Napoleón Solo y me apetecía hacer algo con ellos. Ha sido una aventura increíble, que volvería a repetir, porque se me ha pasado muy rápido, aunque hayan estado dos años preparando el álbum.

-¿Cuánto hay de Tendrá que haber un camino en Ole Lorelei ?

-En Ole Lorelei claro que hay parte de Tendrá que haber un camino. De hecho le puse ese título porque no sabía qué iba a haber después y ese trabajo es el que me ha abierto el camino hasta el de ahora. Son muy diferentes, pero todo el bagaje que adquirí en Encuentro y en Tendrá que haber un camino están ahora en Ole Lorelei.

-En una de las canciones del disco incluye una base de trap que dio mucho que hablar. ¿Por qué sigue sorprendiendo esa mezcla de géneros?

-No lo sé, la verdad. Para mí por ejemplo es igual que la reverb, un efecto más. No es tan alarmante. Imagino que se irá naturalizando cada vez más hasta que deje de extrañar y entonces pasemos a inventar otra cosa.

-Granada es cuna de traperos. ¿Por qué antes se exportaba flamenco y ahora esto?

-Coincide que aquí en Granada hay muchos traperos, pero no sé el porqué. El flamenco no pasa de moda. Al contrario. Ahora está más de moda que nunca. Pero sí puede que sea porque el trap esté muy influenciado por el flamenco. Si te fijas en las letras son ambas muy pasionales, muy de las fatigas del pueblo, de eso se nutre la literatura del flamenco y del trap. Me parece una reivindicación de una parte muy importante de la sociedad, el pueblo.

-Dellafuente va a actuar en el Palacio de Carlos V a finales de mes. ¿Cómo ve que los espacios públicos se abran a este tipo de música?

-Me parece muy interesante y positivo para la música y la cultura en general. Dellafuente es un artista genial y aprovecho para mostrar mi admiración por él. Que se le dé esa posibilidad me parece estupendo. Creo que los espacios culturales tienen que estar abiertos a las diferentes propuestas culturales que se planteen.

-Volviendo a la fusión. ¿Qué opina del concierto que ofrecerá la OCG con Los Planetas?

-Este proyecto es una muestra de querer unir polos que hasta ahora estaban muy distanciados como la música clásica y el indie o el pop, o como se les quiera llamar, porque yo las etiquetas las llevo fatal. Además el director va a ser Don Alonso Díaz de Napoleón Solo. Vamos haciendo equipo, los unos con los otros y parece que nos vamos entendiendo.

-¿Qué tienen los músicos granadinos para que surjan tantas sinergias?

-Es por la afición y la curiosidad que todos compartimos en esta ciudad. Parece contagiosa. Hay una admiración mutua entre unos y otros y es lo que nos lleva a la creación compartida y por supuesto vivir en una ciudad como Granada, creo que debe influir también a la hora de escribir e inspirarse, porque es una ciudad mágica y bellísima, con mucho misterio y muchísima cultura de la cual podemos ver.

-¿Se ve usted cantando en un recital con la OCG?

-Me encantaría, la verdad. Tuve una experiencia hace unos meses en la gala de los Premios Princesa de Girona con la Joven Orquesta de Extremadura. Fue increíble, la verdad. La música clásica, de ahí viene todo, entonces hacer este tipo de encuentros me parece genial y muy muy interesante. Por mi parte siempre estaría dispuesta a algo así.

-Aquel premio se le otorgó por "liderar proyectos musicales en un mundo a menudo difícil para las mujeres". ¿Cuál es la situación de la mujer en la música?

-Son momentos complicados y difíciles tanto para las mujeres como para los hombres, pero yo creo que cada vez la gente se está concienciando más y vamos avanzando hacia un lugar mejor. Sí es cierto que es un momento difícil para todos, pero en concreto para las mujeres siempre ha sido un momento difícil, aunque se está haciendo avances muy importantes en favor de la igualdad.