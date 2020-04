Los fotógrafos granadinos muestran su visión del coronavirus en una exposición virtual

Sanitarios, cajeros de supermercado, basureros, camioneros, personal de limpieza, agricultores, cuidadores en residencias de mayores. Muchas personas no han parado de trabajar durante la crisis del coronavirus. Su actividad es esencial. Sin ellas sería todavía más difícil, si no imposible, afrontar la delicada situación. Los fotógrafos también juegan un papel fundamental en esta crisis sin precedentes: se juegan el tipo saliendo a la calle cada día para documentarla. "No puede pasar que no tengamos memoria histórica de esta pandemia", ha advertido el fotoperiodista Gervasio Sánchez.

El trabajo de 57 fotógrafos de Granada durante la crisis podrá verse desde mañana en una exposición virtual. El Proyecto paso del Zute solo fotografía, dependiente de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huétor Vega, ha coordinado esta muestra colectiva titulada Una de cada edición 2020. En ella, más de medio centenar de profesionales han sido invitados a mostrar a través de la imagen su experiencia, emociones, miradas, sensaciones, momentos familiares y anhelos durante este periodo excepcional de confinamiento que estamos viviendo a causa de la Covid-19.

"El resultado plástico exhibe desde la mirada personal interior hasta a la vista del exterior, desde la experiencia del fotógrafo en la calle, a la rutina diaria. Todos estos aspectos están relacionados en un tiempo común y paralelo a todos, abstraído y sintetizado en esta muestra colectiva con gran valor documental que ha sido posible gracias a la colaboración de estos profesionales que nos dejan ver aquello que sienten, experimentan y ven a través de la herramienta fotográfica", explican en un comunicado. La muestra, que se podrá ver a través de la página de Facebook Una de cada 2020, será inaugurada mediante videoconferencia el martes a las 19:45 horas y será accesible hasta el próximo 3 de mayo.