El sello granadino Sociedad Fonográfica Subterránea celebra su décimo aniversario

Hace una década, Guadalupe Plata buscaba un sello que los editara. Nadie sabía de la existencia de la banda ubetense excepto cuatro amantes del blues rock. "Conocí al grupo a través de un amigo. Estaban buscando una discográfica que les publicara su primer trabajo. Contacté con varios sellos pequeños y no me hicieron caso. Los escuchamos y pensamos: "Esto lo tenemos que sacar nosotros como sea", recuerda Paco Cano cuando se le pregunta por la creación de la Sociedad Fonográfica Subterránea en 2008. El sello granadino, propiedad de Cano y Alfonso Cortes, lanzaba ese mismo año el primer LP de Guadalupe Plata atendiendo, quizá sin saberlo, al mandamiento número uno del punk: Do it yourself (Hazlo tú mismo). Nacía así la Sociedad Fonográfica Subterránea, el refugio de la escena musical underground en Granada.

El sello granadino celebrará hoy su décimo aniversario con una serie de conciertos en la sala Planta Baja a partir de las 21:00. De paso, aprovecharán para presentar su último proyecto, Puñalada, un recopilatorio de punk "nada ortodoxo", en palabras de su ideólogo, Pedro Izquierdo. "Actuarán casi todos los grupos que están en el disco: Uralita y Los Fibroesqueletos, Tss-Tss, Perro Mojado y los Profans", explica el ingeniero de sonido.

A la cita se sumará El Osombroso Folk de las Badlands, un conjunto granadino que se mueve a medio camino entre el folk, el blues y el country. Los organizadores del aniversario adelantan que actuará "por sorpresa" otra banda más.