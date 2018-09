Los hermanos Coen: "Nuestro humor es algo muy inconsciente"

Directores de culto y maestros del humor, los hermanos Joel y Ethan Cohen arrancaron este viernes unas buenas carcajadas en el Festival de Venecia con el western The Ballad of Buster Scruggs.

"La gente nos atribuye un nivel de ironía que normalmente no está en nuestras películas.(...) Es algo muy inconsciente", señaló Ethan en la rueda de prensa tras la proyección de la cinta, que supone su regreso al un género que ya tocaron en Valor de ley (2010).

En la producción no faltan todas las facetas que componen el cine de estos creadores

Aunque no desató pasiones, The Ballad of Buster Scruggs, que compite por el León de Oro, sí divirtió a la prensa. Dividida en seis episodios, que tratan diferentes temas, la cinta cuenta con un amplio reparto en el que destacan James Franco, Liam Neeson, Tom Waits, Zoe Kazan o Tim Blake Nelson.

Blake Nelson, que abre la saga encarnando a un asesino de gatillo fácil que también canta, explicó en Venecia que cada episodio analiza la historia del western desde un punto de vista de la narración y también desde la estética.

Este proyecto, que los hermanos Coen escribieron a lo largo de 25 años, estaba inicialmente previsto como una serie para la plataforma de streaming Netflix, pero finalmente se convirtió en un largometraje en el que no faltan todas esas facetas que componen el cine de este dúo: la América rural, la estupidez humana, el sinsentido, el humor, algunas muertes violentas y una pegadiza banda sonora.

Acerca de la cuestionada producción de Netflix, uno de los nuevos protagonistas en la industria del cine, Joel Coen dijo que no tenía ningún tipo de problema. "El hecho de que haya compañías que financien, hagan películas que están fuera de la corriente dominante es muy importante (...) cuantos más, más felices", señaló.

The Ballad of Buster Scruggs se presentó a concurso en Venecia junto a la comedia del francés Olivier Assayas, quien reflexiona sobre el impacto de la digitalización en las relaciones en Doubles Vies, protagonizada por Juliette Binoche y Guillaume Canet.

Assayas apuntó que la transformación digital "cambia la percepción de nosotros mismos, del mundo que nos rodea. Somos individuos diferentes que aman de forma diferente, que se comunican de forma diferente", sostuvo el cineasta de 63 años, que compite por segunda vez en Venecia.