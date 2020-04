La incompetencia de los políticos españoles durante la crisis inspira un videojuego

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, fue uno de los primeros políticos españoles en contraer el coronavirus. El 11 de marzo se dio a conocer la noticia tras someterse a una prueba y dar positivo. Días antes, Ortega Smith y su partido habían reunido a 600 cargos públicos y 9.000 simpatizantes en el recinto madrileño de Vistalegre. "Mis anticuerpos españoles luchan contra los malditos virus chinos", aseguró en varias medios durante su cuarentena. Su declaración inspiró a Francisco Javier Sánchez a crear Coronavirus: Apocalypse vs Ortega Smith, un videojuego retro para Android donde el secretario general de Vox combate, ametralladora en mano, la pandemia.

"Se me ocurrió el día que se anunció que Ortega Smith tenía el coronavirus. Semanas antes había hecho prácticas de tiro en Murcia. ¡Qué barbaridad! Contrajo la enfermedad y se le ocurrió decir un comentario súper racista (el de los malditos virus chinos). Pensé que era una buena forma de reírme de la irresponsabilidad de los políticos, que dicen unas barbaridades sin saber cómo enfrentar la enfermedad", explica el desarrollador de videojuegos. ¿Los políticos os ponen en bandeja las historias que se pueden contar en una aventura gráfica? "Llega un momento que no hay que pensar. Fíjate Trump, diciendo a la gente que se inyecte lejía. Le están haciendo el trabajo a los humoristas gráficos. Sólo hay que tomar la realidad y fijarla en algún sitio. Es súper absurdo", reconoce el licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada.

Un juego virtual hecho en tiempo récord

Sánchez tardó dos semanas y media en acabar el videojuego de estética retro y la sátira como ingrediente fundamental. "Es una versión mejorada de Ignatius Attacks, mi anterior proyecto, pero añadiendo cosas nuevas. Cualquier persona tardaría de un mes a tres meses en hacer un juego de estas características", señala el profesional, cuya formación en este campo la desarrolló en la academia granadina Arcan Studios. Nada más empezar a jugar al videojuego de aventura y humor, un "reto personal" en palabras el propio autor, comienzan a salir virus por todas partes. "Se va complicando porque le incorporé un sistema de inteligencia artificial. Los virus van aprendiendo de ti. Tú te vas confiando mientras ellos van a saber más de ti y por donde cojeas conforme avanza. Cada vez va a ser mas difícil acabar con ellos. También añadí un power-ups. Cuando logras coger una cerveza se habilita un botón y si lo utilizas en el momento adecuado, te cargas a todos enemigos en pantalla", explica.

Sánchez, Torra y un "líder supremo", también protagonistas

Durante el videojuego aparecerán políticos como Pedro Sánchez, quien intentará calmar los ánimos del jugador con la famosa coletilla "tranquilos, la epidemia está controlada"; y Quim Torra ("La culpa del virus es del Estado español", dice). Incluso se ve a un "líder supremo" con barba y un brazalete con la bandera franquista cagando. "No es un juego contra Vox. Trato de criticar la gestión de la pandemia de todos los partidos independientemente de su ideología: ultraderecha, solicialistas o independentistas. Cada uno echa balones fuera y no se hace responsable de su gestión del coronavirus. Que cada cual saque sus propias conclusiones", zanja el creador del juego virtual. ¿No aparece ningún monstruo en honor a las noticias falsas (las conocidas como fake news)? "Es buena idea. Igual lo incorporo. Lo anoto para la próxima expansión", contesta entre risas.

¿El humor está en riesgo o perseguido durante esta crisis? "Mis amigos y mi familia me ha advertido de que me puede caer una demanda. ¿Si no hacemos algo así la gente creativa, quién lo va a hacer? Nos vamos a meter en un rincón del que no vamos a poder salir. El videojuego es también una excusa para explorar los límites del humor. Sin ser un juego transgresor, el hecho de poner contra las cuerdas a la clase política ya parece que está mal. Ha llegado un punto que uno no puede reírse de un político sin que tenga cuidado. Me parece muy peligroso. Nos podemos reír de todo", expone. El desarrollador ha llegado a recibir comentarios "exagerados" donde afirman que se está riendo de "todos los muertos" de la pandemia. "Hago esto para que la gente combata al virus de una forma virtual, se entretenga y de paso reflexione sobre la clase política", aclara.

¿Todo personaje público es susceptible de ser protagonista de una viñeta, un sketch, un videojuego? "Cuando una persona es un personaje público expone su imagen a que la opinión pública considere en una democracia. Si tú aceptas ser diputado o portavoz de un partido que tiene una alta representación en el país, tienes que estar dispuesto a que la gente pueda hacer una crítica de tu trabajo. No se puede agachar la cabeza porque entonces perdemos derechos, que es lo que está pasando ahora. A ver si los ciudadanos confían en la libertad de expresión y en el buen hacer del artista", espera el artista jienense, que entiende que es positivo la publicación de "contenidos donde se cuestione la gestión de la crisis por parte del Gobierno", ya que vivimos "en democracia" y, como tal, "se puede discrepar".

Los interesados en jugar a la aventura gráfica que combina acción y mucho humor ácido pueden descargárselo gratis a través de AK Pure y de Dropbox. El enlace de Dropbox es el siguiente: www.dropbox.com/sh/4q0rpenuhhybhu6/AADkA_0re_jbDhx8XkfymfCsa?dl=0. El juego que supera las 20.000 descargas está pensado para dispositivos móviles Android, móviles y tabletas.