Los investigadores de Granada salen a pasear

Dijo Arthur C. Clarke que "cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia", quizá por eso, un chaval exclamó un sonoro "jo, tío qué mareo" después de probar las gafas de realidad virtual que la empresa Fidesol ha llevado a la Noche de los investigadores. El joven no se había movido del Paseo del Salón, sede un año más de esta iniciativa, pero ante sus ojos se había desplegado un mundo nuevo, se encontraba al aire libre, en lo alto de un aerogenerador. Como si de un hechizo se tratase, se había teletransportado a otro lugar, para volver, de nuevo por arte de magia, a Granada.

La realidad virtual fue, sin duda, una de las más demandadas de las más de 20 casetas que se instalaron ayer en el Paseo del Salón, fruto de una tendencia en constante crecimiento, pero no solo entre los jóvenes (eso sí, era necesario tener más de 15 años para probarlas), también entre los más mayores, que no perdieron la oportunidad de probar esa magia, que permite vivir aventuras sin necesidad (y sin el riesgo) de moverse de casa.

Quienes a buen seguro tenían más años eran los dos esqueletos, uno de cada género, que se encontraban expuestos a pocos metros de las gafas de realidad virtual. El Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence (DASCI UGR) optó por esta perspectiva algo más tétrica pero que igualmente atrajo la atención de grandes y pequeños, asombrados por la posibilidad de ver un esqueleto real a pocos centímetros, casi sin escuchar a los responsables del instituto, que trataban de explicar cómo era posible determinar la apariencia o el sexo de lo que antes era un ser vivo solo a través de sus restos óseos.

Porque al fin y al cabo, el objetivo de esta noche, que pese a todo empezó pasadas las 18:00 horas bajo un sol de justicia, era bajar los grandes conceptos científicos al suelo, donde pudiesen entenderlos. Javier Molina, trabajador de Genyo y responsable de una de las charlas de la jornada, lo explicaba a la perfección:“El objetivo es ver cómo estas cosas no pasan en un laboratorio escondido en Harvard o en el MIT, esto es tecnología puntera y es gente que es de aquí, que ha estudiado en la Universidad de Granada”, para después continuar afirmando que “si lo que los niños ven de ciencia está en televisión o en los videojuegos quizá no quieran ser científicos, pero aquí pueden vivirlo de primera mano, y eso es importante”.

Pero, de nuevo, la Noche de los investigadores no entiende de edades y ahí es donde entra en juego otro de los estand del Paseo del Salón, el del IFMIF-Dones. El acelerador de partículas no es magia ni futuro, es presente y su puesta en marcha es una cuenta atrás, de ahí que no fuese necesario ninguna resolver ninguna compleja ecuación para saber que estaría.

El complejo de Escúzar es un “proyecto a largo plazo”, como lo definía Irene Álvarez, doctoranda de la UGR y una de las responsables del estand del acelerador, de ahí que parte de su labor, y de sus compañeros, es explicar, por ejemplo, como este va a dinamizar la provincia, generando por ejemplo puestos de trabajo. Todo ello sin olvidar a los más pequeños, para los que por ejemplo preparando un juego de sincronización, explicó Mario Ruiz, compañero de Álvarez, quien también incidió en la importancia de que “la gente joven se involucre, que conozca la instalación”, recalcando las palabras de su sosia, de que el IFMIF-Dones es un proyecto largo y que ha venido para quedarse.

El acelerador, además, está de doble estreno, pues horas antes de que comenzase la Noche Europea se inauguró, en el Parque de las Ciencias una exposición el futuro acelerador de partículas, la energía de fusión y, en general, sobre el proyecto IFMIF-Dones

Habrá que esperar para ver cuántos de los jóvenes que visitaron ayer el Paseo del Salón se van a quedar como científicos, no hay fórmula matemática aún que lo prediga, pero dado el éxito que ha tenido esta edición, más centrada pese a todo en las charlas y exposiciones que en los elementos participativos, a buen seguro Granada tiene cantera científica asegurada.